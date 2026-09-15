'FIA boort Verstappen overwinning door de neus', 'Relatie Hamilton en Ferrari flink bekoeld' | GPFans Recap

De F1 Grand Prix van Spanje op de Madring ligt achter ons. En in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Twee dagen na de Grand Prix van Spanje valt er nog het één en ander na te bespreken, waarbij het voornamelijk gaat over het moment tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton aan het begin van de race, waarbij de Nederlander door Red Bull gesommeerd werd om zijn positie terug te geven aan de Britse coureur. Christijan Albers, David Coulthard en Will Buxton hebben daar het nodige over te zeggen. Aan de andere kant lopen bij diezelfde Hamilton de spanningen binnen het Ferrari-team nogal hoog op.

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FIA onder vuur na incident tussen Verstappen en Hamilton: "Het slaat nergens op"

Christijan Albers is van mening dat de manier waarop er door de FIA naar incidenten zoals die tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de Grand Prix van Spanje wordt gekeken, geen eerlijke manier is. Daarnaast is het volgens de voormalig Formule 1-coureur niet altijd duidelijk of er ingegrepen gaat worden, waardoor de teams uit voorzorg soms zelf kiezen om te handelen. Lees hier het hele artikel over de kritiek op de FIA.

'FIA meet met twee maten, Verstappen overwinning door de neus geboord in Spanje'

Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard en analist Will Buxton zijn van mening dat de FIA met twee maten meet na afloop van de Grand Prix van Spanje op het stratencircuit in Madrid. In de podcast Up To Speed laten beide analisten optekenen dat Max Verstappen door Red Bull Racing onnodig is benadeeld met de instructie om posities in te leveren na een gevecht met Lewis Hamilton. Daarnaast hekelen zij de wedstrijdleiding, omdat diezelfde Hamilton zonder enig onderzoek wegkwam na het negeren van teamorders en het doorrijden met een zwaar beschadigde auto. Lees hier het hele artikel over de kritiek op de FIA.

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Antonelli in de war door Verstappen: "Bizar dat hij de plek aan mij én Hamilton teruggaf"

Andrea Kimi Antonelli pakte de overwinning tijdens de F1 Grand Prix van Spanje, nadat hij op de Madring wist te profiteren van een uitstekend getimede virtual safety car. De jonge Mercedes-coureur gaf na afloop echter eerlijk toe dat hij het geluk aan zijn zijde had en dat een tweede plek gezien de pure snelheid misschien meer verdiend was geweest. Lees hier het hele artikel over de verwarring bij Kimi Antonelli.

Brundle: 'Teamorder Red Bull heeft Verstappen de overwinning in Madrid gekost'

Martin Brundle is van mening dat een voorbarige beslissing van Red Bull Racing een potentiële zege van Max Verstappen in de weg heeft gestaan. Tijdens de allereerste editie van de Grand Prix van Spanje op het gloednieuwe stratencircuit Madring in Madrid legde de viervoudig wereldkampioen beslag op de tweede plaats achter winnaar Andrea Kimi Antonelli. Volgens de Sky Sports F1-analist toonde de Nederlander in de openingsfase enorme race-intelligentie, maar gooide een teamopdracht uiteindelijk roet in het eten. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Martin Brundle.

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Italiaanse media melden: 'Relatie Hamilton en Vasseur steeds verder bekoeld'

Lewis Hamilton heeft volgens berichtgeving van het Italiaanse dagblad Corriere della Sera aangedrongen op ingrijpende personele veranderingen binnen het Formule 1-team van Scuderia Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen eist naar verluidt de vervanging van enkele sleutelfiguren rondom de baanactiviteiten, terwijl ook de verstandhouding met teambaas Frédéric Vasseur niet langer vanzelfsprekend soepel verloopt. Lees hier het hele artikel over de opstapelende problemen bij Ferrari.

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