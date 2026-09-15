Mercedes-coureur George Russell heeft de individuele strijd om het wereldkampioenschap definitief uit zijn hoofd gezet. De Brit heeft openlijk laten weten dat zijn vizier vanaf nu louter nog op het constructeurskampioenschap is gericht. En dat terwijl er nog negen Grands Prix op de kalender staan. Daarmee laat de enkelvoudig racewinnaar dit seizoen de coureurstitel feitelijk aan zijn jonge teamgenoot Kimi Antonelli, die met maar liefst acht overwinningen riant aan de leiding gaat in het kampioenschap.

De opvallend vroege overgave van de Brit kwam dan ook uitgebreid ter sprake in de GPFans Raceteam-Podcast, waarin analisten Sebastiaan Kissing en Brian van Hinthum de huidige verhoudingen bij de Zilverpijlen onder de loep nemen. Waar Antonelli met 292 punten fier aan kop gaat en hard op weg lijkt naar de wereldtitel, moet Russell het doen met 211 punten. Daarnaast blijft het totale aantal overwinningen van Russell over zijn hele Formule 1-loopbaan tot nu toe steken op zeven zeges.

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Vroege overgave Russell roept de nodige vragen op

Kissing plaatst zo zijn vraagtekens bij het moment waarop Russell besluit de handdoek in de ring te gooien. "Ik vind het toch wel een bijzondere keuze om te zeggen: nou ja, dat kampioenschap gaat waarschijnlijk naar Antonelli. We hebben nog negen Grand Prixs te gaan. Om dat nu al te zeggen... Ik geloof het ook niet helemaal, moet ik zeggen", zo stelt Kissing hardop.

Volgens tafelgenoot Van Hinthum is die uitspraak echter het gevolg van iets wat al veel langer speelt in de cockpit van de Britse coureur. "Dus dat hij dat dan nu wederom zegt, ik heb het idee dat hij het al heel lang heeft opgegeven. En zo rijdt hij eigenlijk ook. Als ik dan zie hoe zielloos Russell dan eigenlijk rondrijdt en hoe ver hij dan toch weer achter Antonelli zit, heb ik het idee dat hij het toch al langer heeft opgegeven eigenlijk en nu komt dat er dan uit", zo klinkt de analyse van Van Hinthum.

De redacteur denkt dan ook dat Russell zich inmiddels simpelweg heeft neergelegd bij de situatie. "Hij zit er gewoon mentaal niet lekker in, Russell. Op een gegeven moment kom je dan in de acceptatiefase en dan ga je ook niet meer met je vuist op tafel slaan en boos worden. 'Het gaat hem niet worden dit jaar. Ik kan me wel heel erg druk maken, of ik kan gewoon een beetje genieten. Puntjes sprokkelen voor mijn team en volgend jaar zien we wel weer verder'", aldus Van Hinthum over de gemoedstoestand van de Brit.

Succesjaren Bottas

Kissing denkt daarnaast dat teambaas Toto Wolff stiekem helemaal niet rouwig is om de keuze van Russell. Het zorgt immers voor de nodige rust en duidelijkheid binnen de gelederen van de formatie. "Ik denk dat het team van Mercedes... Ja, ik denk dat ze hier niet om rouwen als ik eerlijk ben. Het gaat goed bij het constructeurskampioenschap. Het ziet ernaar uit dat ze dat toch met gemak binnen gaan harken op deze manier. Helemaal als je dan nu al een eerste en tweede coureur soort van hebt uit weten te zetten. Russell gaat voor maximaliseren voor het team, Antonelli pakt het coureurskampioenschap. Toto Wolff, ik denk dat hij in zijn handjes knijpt", zo legt Kissing uit.

De analist wijst daarbij naar de dominante jaren uit het verleden van de Duitse renstal, al vraagt hij zich wel af of het karakter van Russell wel past bij zo'n rol op het tweede plan. "Als we kijken naar de geschiedenis van het team van Mercedes, is dat altijd wel de gouden combinatie geweest. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas die echt zo lang achter elkaar hebben gereden, waarin de nummer twee-coureur altijd dienend was voor Hamilton. Al denk ik wel, als je dan vergelijkt met Hamilton-Bottas: dat was natuurlijk echt zo Hamilton-Bottas. Die verdeling, daarin was Bottas echt de nummer twee. En ik weet niet of Russell zich daar met zijn ego en zijn bravoure in zo'n rol helemaal wil schikken."

Politiek spel

Volgens Van Hinthum heeft Russell vanuit een politiek oogpunt overigens ook weinig andere keuzes dan zich schikken in zijn lot en zich loyaal op te stellen richting het team. "Er wordt vaak gespeculeerd over zijn toekomst bij Mercedes. Dus als hij dan ook nog bij Toto's wonderboy roet in het eten gaat gooien, dan maakt hij het niet makkelijker voor zichzelf om dat stoeltje te behouden. En dan zal Wolff ook weer sneller denken: misschien toch maar weer een keertje naar Max Verstappen kijken als Russell vervelend gaat lopen doen. Wat dat betreft is het slim voor zijn langere carrière, denk ik", zo concludeert Van Hinthum.

Voorlopig staat Mercedes er in het constructeurskampioenschap uitstekend voor. De renstal voert het klassement soeverein aan met 503 punten en heeft daarmee een riante voorsprong opgebouwd ten opzichte van naaste achtervolgers Ferrari, dat op 358 punten staat, en McLaren met 306 punten.

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