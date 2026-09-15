Fresia Cousiño Arias één van 100 Verstappen-uitdagers: "Ik heb geen ervaring"
Fresia Cousiño Arias één van 100 Verstappen-uitdagers: "Ik heb geen ervaring"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen stapt woensdag op het circuit van Silverstone in een kart voor het grootschalige spektakel 'Max vs 100'. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 vertrekt daar helemaal achteraan vanaf positie 101 en moet binnen een uur een heel veld van honderd tegenstanders zien in te halen.
Onder de uitdagers bevindt zich een opvallende Nederlandse naam: ESPN-presentatrice Fresia Cousiño Arias, die via Instagram bekendmaakte de strijd met de Limburger aan te gaan. Het deelnemersveld bestaat overigens niet uit professionele coureurs, maar uit een bonte verzameling van atleten, contentmakers, streamers en fans. Naast de sportverslaggeefster reist ook de bekende Nederlandse streamer Qucee af naar Groot-Brittannië om te proberen uit de greep van de wereldkampioen te blijven. De regels van het evenement zijn onverbiddelijk: Verstappen neemt het op tegen 100 karters op Silverstone en zodra hij iemand inhaalt, ligt die deelnemer direct uit de race.
Klein uitstapje
Fresia Cousiño Arias, bekend als presentatrice van sportzender ESPN, meldde zich direct na aankomst in Engeland via haar Instagram-kanaal om vooruit te blikken op haar opmerkelijke klus op het circuit. "Ik ben net geland in Londen. Niet voor een voetbalwedstrijd, maar voor een uitstapje naar een andere sport. Ik ga met 99 anderen karten tegen Max Verstappen op Silverstone", zo vertelde de presentatrice op haar sociale medium.
Kleinste pak
De verslaggeefster, die normaal gesproken langs de velden van de Eredivisie te vinden is, heeft nagenoeg geen race-ervaring en tempert dan ook direct de verwachtingen over haar overlevingskansen op het asfalt. "Los van wat karten met verjaardagen en cruisen van Fortuna Sittard tot sc Heerenveen heb ik echt geen ervaring. Ik heb geen idee wat me te wachten staat. Als hij je inhaalt dan ben je af dus ik hoop dat ik het tien minuten, nee een half uur volhoud. Ik heb geen idee wat realistisch is", klinkt het eerlijk vanuit Arias. Ook de voorbereiding op het gebied van de racekleding verliep niet geheel volgens de standaardmaten, want bij het passen van haar uitrusting bleek er flink gezocht te moeten worden naar een passend formaat. "Ik heb het kleinste pakje van allemaal. Klein helmpje, klein racepakkie en de allerkleinste schoentjes", deelde Cousiño Arias met een knipoog.
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