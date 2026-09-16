Johnny Herbert heeft geen goed woord over voor de huidige reglementen omtrent de Virtual Safety Car in de Formule 1. In gesprek met CasinoHawks noemt de voormalig Grand Prix-winnaar het volstrekt onrechtvaardig dat Lando Norris een zekere overwinning uit handen zag glippen na een ongelukkig getimede VSC-fase.

Norris leek het raceweekend aan de kop van het veld volledig te domineren, totdat er een neutralisatie werd afgeroepen op het moment dat de Brit de ingang van de pitstraat net voorbij was gereden. Terwijl hij op gecontroleerde snelheid een extra ronde over de baan moest afleggen, konden de achtervolgers direct naar binnen duiken en met minimaal tijdverlies van banden wisselen. Daardoor verloor de McLaren-coureur de leiding in de wedstrijd en viel hij terug naar de derde plek.

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Vergelijking met fouten van de VAR

Herbert trekt een duidelijke parallel met het voetbal om de oneerlijkheid van het huidige systeem aan te stippen: "Het is gewoon belachelijk. Het is totaal, totaal verkeerd, totaal onrechtvaardig, omdat Lando het weekend feitelijk domineerde en om dat dan van hem af te pakken was erg onrechtvaardig. De VAR maakt fouten in het voetbal, de VSC moet worden aangepast voor de F1", aldus de analist.

De Brit benadrukt dat het reglement ooit in het leven is geroepen om de sport veiliger en eerlijker te maken, maar dat dit in de praktijk juist averechts uitpakt. De voormalig coureur vervolgt: "Nu weet ik dat de regels zijn opgesteld om het eerlijk te proberen maken, maar ik denk dat dit een uitstekend voorbeeld is waarin die eerlijkheid in geen enkel opzicht werkt. Deze keer was Lando de gebeten hond, maar niemand zou een race mogen verliezen onder deze omstandigheden, het is waanzin."

Pitstraat sluiten tijdens neutralisaties

Herbert stelt dan ook voor om de reglementen stevig op de schop te nemen, zodat racestrategieën niet langer afhankelijk zijn van puur toeval. "Dus, wat mij betreft: schaf de open pitstraat onder de VSC af, want het beroofde ons van de juiste winnaar van de race. Een open pitstraat tijdens de VSC zou geen onderdeel van de strategie mogen zijn, omdat het opduikt als duidelijk oneerlijk in elke F1-race. Een gesloten pitstraat tijdens de VSC is eerlijk voor iedereen."

Dat nadeel werd volgens de drievoudig Grand Prix-winnaar alleen nog maar groter door de specifieke lay-out van het circuit. "Wat mij betreft is dit iets waar ze naar moeten kijken: het niet toestaan dat die pitstops plaatsvinden onder die safety car, omdat het voordeel — en vooral daar, omdat die pitstraat zo verdomd lang was — iets was waar je op geen enkele manier meer van kon terugkomen."

Simpele oplossing voor de Formule 1

Herbert ziet dan ook geen enkele reden om aan de huidige gang van zaken vast te houden en komt met een heldere ingreep. "Er is een simpele oplossing. Ze zouden niemand moeten toestaan om te pitten onder een virtual safety car. Je kunt beargumenteren dat het de andere kant op kan vallen, dat het de boel wat spannender maakt. Maar ik heb liever dat het geen onderdeel van de race is na wat er in het weekend is gebeurd."

De analist besluit dat een neutralisatie te allen tijde neutraal moet blijven voor het verdere verloop van de race. "Er zou geen voordeel mogen zijn van een VSC, maar er zou ook geen nadeel mogen zijn. Dat is waar je zegt: laten we het uit het systeem halen."

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