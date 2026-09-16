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Jos Verstappen, Max Verstappen

Verstappen blikt terug op kartjaren met vader Jos: 'Ken niemand die dat zó deed'

Jos Verstappen, Max Verstappen — Foto: © IMAGO

Verstappen blikt terug op kartjaren met vader Jos: 'Ken niemand die dat zó deed'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen blikt in aanloop naar het unieke kart-evenement 'Verstappen vs 100' op Silverstone terug op zijn jeugdjaren in de kartsport en de hechte band met zijn vader Jos.

De viervoudig Formule 1-wereldkampioen van Red Bull Racing staat op het speciaal aangelegde, tijdelijke circuit op Silverstone voor een bijzondere uitdaging. Verstappen stapt daar weer in een kart om het op te nemen tegen een startveld met honderd atleten, contentmakers en fans, waarbij hij als hekkensluiter aan de race begint vanaf de 101e positie en in dertig ronden tijd in gelijkwaardig materiaal naar voren moet zien te rijden. Hoewel dit spektakel voor de deur staat, kijkt de Nederlander vooral met warme gevoelens terug naar de periode waarin de basis voor zijn loopbaan werd gelegd.

Die vormende jaren in het karten waren immers bepalend voor de indrukwekkende autosportcarrière van de Nederlander, die in de koningsklasse inmiddels tientallen Grand Prix-zeges achter zijn naam heeft staan. Terugkijkend op die beginperiode ging het volgens hem echter om veel meer dan alleen het neerzetten van snelle rondetijden op het asfalt. "Het was een ontzettend mooie periode in mijn leven", herinnert Verstappen zich in gesprek met sportzender ESPN. "Allerlei verschillende omstandigheden, circuits, reizen. Soms was het niet eens het raceweekend waar ik het meest van hield, maar gewoon de reiservaring samen met mijn vader; in het busje, veel praten over het leven, veel praten over het heden, maar natuurlijk ook over waar we naartoe probeerden te gaan. Zeker, karten is een enorm belangrijk deel van mijn leven geweest."

Jos Verstappen

Daarbij wijst Verstappen op de uitzonderlijk intensieve rol die zijn vader Jos speelde tijdens die leerzame jaren. Waar veel jonge coureurs zich aansluiten bij gevestigde teams of met externe monteurs werken, pakten vader en zoon het traject vrijwel volledig zelf aan. "Mijn vader was tevens mijn monteur en motortuner", legt de Limburger uit over de technische werkwijze. "We hadden ook onze eigen vermogensbank in de werkplaats, dus we deden veel in eigen beheer. Ik weet dat een hoop vaders monteur zijn of met hun zoon samenwerken, maar ik ken niemand die dat zo intensief heeft gedaan. Mijn vader begreep echt wat er nodig was voor de kart, maar ook voor de motor."

Koude vingers

Bovendien weet Verstappen nog heel goed hoe guur en koud de omstandigheden op de Europese banen konden zijn, en met welke creatieve trucjes hij dat destijds probeerde op te vangen. "Ik warmde mijn handschoenen op aan de uitlaat omdat die behoorlijk heet is", vertelt de Nederlander met een glimlach. "Je kon je handschoenen er even op leggen en ze dan weer afhalen en dan waren ze warm. Het werkt heel goed, maar het probleem is dat wanneer je het ontzettend koud hebt en je ze opwarmt, je vingers opzwellen door de verhoogde bloedstroom. Soms reed je een beetje met dikke handen. Maar het maakt je allemaal wel harder als coureur en als jochie destijds."

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