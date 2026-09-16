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Verstappen, Lindblad and Lawson together

Lindblad slaagt voor theorie-examen na opvallende score

Verstappen, Lindblad and Lawson together — Foto: © IMAGO

Lindblad slaagt voor theorie-examen na opvallende score

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Arvid Lindblad is geslaagd voor zijn Britse theorie-examen. De negentienjarige rookie van Racing Bulls raast weliswaar al maandenlang met snelheden van 350 kilometer per uur over de mondiale circuits, maar op de openbare weg mocht hij zich tot voor kort nog niet eens achter het stuur wagen.

De Zweeds-Britse tiener maakte er zelf nooit een geheim van dat hij zijn reguliere rijbewijs nog moest halen en dat die situatie begon te knagen. In gesprek met Sky Sports liet hij daar eerder al over optekenen: "Het is een beetje jammer dat ik mijn rijbewijs nog niet heb. Eerst was het grappig, maar nu wordt het stom. Dus ik ben er werk van aan het maken." Lindblad legde de theorieproef uiteindelijk af in Newcastle-upon-Tyne. Daar slaagde hij bij zijn tweede poging, nadat hij eerder dit jaar nog met één punt tekort was gezakt.

Risicotest

Lindblad deelde zijn officiële uitslag via Instagram en dat zorgde direct voor de nodige verbazing en hilariteit onder zijn volgers. Voor het onderdeel met de meerkeuzevragen noteerde hij 46 van de 50 punten, ruim boven de vereiste limiet van 43 punten. Bij de zogeheten 'hazard perception test', de risicotest, bleek de marge daarentegen flinterdun. De jonge coureur liet daar een score van 52 op 75 noteren, terwijl de minimale slaaggrens op 44 punten ligt.Die nipte score leidde op online platforms al snel tot grappen over zijn inschattingsvermogen in het dagelijkse verkeer. Fans merkten met een knipoog op dat een professionele Formule 1-coureur de alledaagse gevaren op straat klaarblijkelijk nauwelijks serieus neemt. Anderen sprongen juist voor de jongeling in de bres en wezen op zijn getrainde race-reflexen, waardoor hij tijdens de digitale simulatie wellicht simpelweg te snel op de knoppen drukte.

Sterk debuut

Lindblad maakte aan het begin van dit seizoen op achttienjarige leeftijd zijn debuut in de koningsklasse en geldt daarmee als de op drie na jongste Grand Prix-coureur uit de geschiedenis van de Formule 1. Red Bull diende vorig jaar zelfs met succes een speciaal dispensatieverzoek in bij autosportbond FIA om hem al op zeventienjarige leeftijd een superlicentie toe te kunnen kennen vanwege zijn uitzonderlijke talent en volwassenheid. Ondanks het ontbreken van een gewoon rijbewijs voor de openbare weg levert Lindblad uitstekend werk af voor het zusterteam van Red Bull Racing. De jongeling bezet momenteel de elfde positie in de tussenstand van het wereldkampioenschap met 31 punten achter zijn naam. Hij finishte dit seizoen bovendien al negen keer in de top tien, met een knappe zesde plaats tijdens de Grand Prix van Monaco als absolute uitschieter.

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