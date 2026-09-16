close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen at Zandvoort

Verstappen kan in handjes wrijven: weg vrij voor Nürburgring en Spa in 2027

Max Verstappen at Zandvoort — Foto: © IMAGO

Verstappen kan in handjes wrijven: weg vrij voor Nürburgring en Spa in 2027

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Groot nieuws voor Max Verstappen met de nieuwe Formule 1-kalender voor 2027. De Nederlander krijgt in 2027 de mogelijkheid om twee grote endurance-klassiekers aan zijn autosportprogramma toe te voegen zonder dat dit botst met zijn verplichtingen in de Formule 1.

De officiële kalender voor dat seizoen kent namelijk geen enkele Grand Prix tijdens de raceweekenden van de 24 uur van de Nürburgring, de 24 uur van Spa-Francorchamps en de 24 uur van Le Mans. Daarmee verdwijnt een jarenlange logistieke barrière voor de Nederlander om zijn horizon buiten de paddock te verbreden. Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij grote ambities koestert in de lange-afstandsracerij. De meervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing maakte in mei van dit jaar al zijn officiële racedebuut op de roemruchte Nürburgring Nordschleife in een Mercedes-AMG GT3 van Winward Racing en Verstappen Racing. Daar reed hij urenlang comfortabel aan kop van het veld, totdat een defect aan de aandrijfas een vroegtijdig einde maakte aan zijn optreden. De Nederlander liet direct na die uitvalbeurt blijken vastberaden te zijn om snel terug te keren naar de 'Groene Hel' om voor de algehele overwinning te vechten.

Spa en Le Mans

Naast de klassieker in de Duitse Eifel lonkt ook het circuit van Spa-Francorchamps, waar de Nederlander eerder dit jaar al openlijk mee flirtte. Verstappen voerde in het verleden ook gesprekken met Fernando Alonso over een gezamenlijk team voor de 24 uur van Le Mans. Daarbij gaf de Red Bull-coureur telkens aan dat een deelname alleen bespreekbaar is wanneer hij kan meestrijden om de zeges met een competitief Hypercar-pakket. Doordat de befaamde Franse etmaalrace in juni 2027 niet tegelijkertijd met een Grand Prix wordt verreden, is het grootste praktische obstakel definitief weggenomen, al lijkt een deelname onwaarschijnlijk.

Lando Norris

Le mans lijkt meer weggelegd voor Norris, die ook profiteert van de gunstige gaten op het schema. De coureur van McLaren heeft al de nodige ervaring opgedaan in lange-afstandswedstrijden met eerdere optredens in de 24 uur van Daytona en werkte onlangs testsessies af in het nieuwe McLaren Hypercar-prototype ter voorbereiding op het World Endurance Championship (WEC). Aangezien de Britse formatie voor haar WEC-campagne in 2027 nog vrije stoeltjes beschikbaar heeft, behoort een gastoptreden van Norris tot de zeer reële opties. De Formule 1-kalender voor 2027 telt in totaal 24 Grands Prix en een recordaantal van tien sprintweekenden. Ondanks deze overvolle planning zorgt de verdeling van de vrije weekenden ervoor dat een dubbele endurance-deelname voor Grand Prix-coureurs voor het eerst in seizoenen organisatorisch haalbaar is.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Herbert is het eens met kritiek Verstappen en wil regelwijzigingen zien in F1

Herbert is het eens met kritiek Verstappen en wil regelwijzigingen zien in F1

  • Vandaag 09:20
  • 5
Russell ziet Verstappen inleveren op zijn teammaten: "Was de afgelopen zes jaar niet zo"

Russell ziet Verstappen inleveren op zijn teammaten: "Was de afgelopen zes jaar niet zo"

  • Vandaag 11:59
  • 11
Verstappen vs 100 op Silverstone: waar en hoe laat kun je het evenement bekijken?

Verstappen vs 100 op Silverstone: waar en hoe laat kun je het evenement bekijken?

  • 2 uur geleden
Schumacher lyrisch over Verstappen in Spanje: 'Ongelofelijk wat hij laat zien'

Schumacher lyrisch over Verstappen in Spanje: 'Ongelofelijk wat hij laat zien'

  • 3 uur geleden
Lindblad geeft het goede voorbeeld aan Verstappen in warm-up voor 1 vs 100-race

Lindblad geeft het goede voorbeeld aan Verstappen in warm-up voor 1 vs 100-race

  • Gisteren 19:45
  • 3
BREAKING: F1 lanceert 2027-kalender: tien sprintweekenden waaronder Monaco Breaking

BREAKING: F1 lanceert 2027-kalender: tien sprintweekenden waaronder Monaco

  • Vandaag 11:15
  • 4

Net binnen

16:10
Rosberg legt vinger op zere plek bij Ferrari: 'Dat blijft de achilleshiel'
15:40
Herbert: 'Antonelli toont een volwassenheid die zelfs Verstappen niet liet zien'
15:20
Lindblad slaagt voor theorie-examen na opvallende score
15:00
Podcast
‘Verstappen kan dit seizoen nog wel winnen’ | GPFans Raceteam
14:41
Honda kondigt doorbraak Aston Martin aan na Grand Prix van Spanje in Madrid
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Waarom is F1 in Azerbeidzjan op zaterdag en voegt de Formule 2 een extra race toe? Schema in Bakoe

Waarom is F1 in Azerbeidzjan op zaterdag en voegt de Formule 2 een extra race toe?

Gisteren 08:01
Verstappen geeft toe over F1-pensioen: "Serieus over nagedacht om ermee te kappen" Max over zijn toekomst

Verstappen geeft toe over F1-pensioen: "Serieus over nagedacht om ermee te kappen"

14 september 2026 20:58
Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje Samenvatting race

Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje

13 september 2026 16:40 18
'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen' Gianpiero Lambiase

'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'

12 september 2026 14:51 4
Ontdek het op Google Play
x