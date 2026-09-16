Verstappen kan in handjes wrijven: weg vrij voor Nürburgring en Spa in 2027
Verstappen kan in handjes wrijven: weg vrij voor Nürburgring en Spa in 2027Maak ons je Google-favoriet
Groot nieuws voor Max Verstappen met de nieuwe Formule 1-kalender voor 2027. De Nederlander krijgt in 2027 de mogelijkheid om twee grote endurance-klassiekers aan zijn autosportprogramma toe te voegen zonder dat dit botst met zijn verplichtingen in de Formule 1.
De officiële kalender voor dat seizoen kent namelijk geen enkele Grand Prix tijdens de raceweekenden van de 24 uur van de Nürburgring, de 24 uur van Spa-Francorchamps en de 24 uur van Le Mans. Daarmee verdwijnt een jarenlange logistieke barrière voor de Nederlander om zijn horizon buiten de paddock te verbreden. Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij grote ambities koestert in de lange-afstandsracerij. De meervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing maakte in mei van dit jaar al zijn officiële racedebuut op de roemruchte Nürburgring Nordschleife in een Mercedes-AMG GT3 van Winward Racing en Verstappen Racing. Daar reed hij urenlang comfortabel aan kop van het veld, totdat een defect aan de aandrijfas een vroegtijdig einde maakte aan zijn optreden. De Nederlander liet direct na die uitvalbeurt blijken vastberaden te zijn om snel terug te keren naar de 'Groene Hel' om voor de algehele overwinning te vechten.
Spa en Le Mans
Naast de klassieker in de Duitse Eifel lonkt ook het circuit van Spa-Francorchamps, waar de Nederlander eerder dit jaar al openlijk mee flirtte. Verstappen voerde in het verleden ook gesprekken met Fernando Alonso over een gezamenlijk team voor de 24 uur van Le Mans. Daarbij gaf de Red Bull-coureur telkens aan dat een deelname alleen bespreekbaar is wanneer hij kan meestrijden om de zeges met een competitief Hypercar-pakket. Doordat de befaamde Franse etmaalrace in juni 2027 niet tegelijkertijd met een Grand Prix wordt verreden, is het grootste praktische obstakel definitief weggenomen, al lijkt een deelname onwaarschijnlijk.
Lando Norris
Le mans lijkt meer weggelegd voor Norris, die ook profiteert van de gunstige gaten op het schema. De coureur van McLaren heeft al de nodige ervaring opgedaan in lange-afstandswedstrijden met eerdere optredens in de 24 uur van Daytona en werkte onlangs testsessies af in het nieuwe McLaren Hypercar-prototype ter voorbereiding op het World Endurance Championship (WEC). Aangezien de Britse formatie voor haar WEC-campagne in 2027 nog vrije stoeltjes beschikbaar heeft, behoort een gastoptreden van Norris tot de zeer reële opties. De Formule 1-kalender voor 2027 telt in totaal 24 Grands Prix en een recordaantal van tien sprintweekenden. Ondanks deze overvolle planning zorgt de verdeling van de vrije weekenden ervoor dat een dubbele endurance-deelname voor Grand Prix-coureurs voor het eerst in seizoenen organisatorisch haalbaar is.
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