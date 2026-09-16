Ralf Schumacher is erg onder de indruk van het optreden van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Spanje. De Nederlander wist op het nieuwe stratencircuit de Madring in Madrid naar een knappe tweede plaats te rijden en daarmee belangrijke punten binnen te slepen voor Red Bull Racing, ondanks een lastige openingsfase en een auto die qua topsnelheid nog altijd moet toegeven op de concurrentie. In de pocast Backstage Boxengasse stak de voormalig Formule 1-coureur de loftrompet over de viervoudig wereldkampioen.

De wedstrijd in de Spaanse hoofdstad begon turbulent voor Verstappen na een stevig gevecht in de openingsronde met Lewis Hamilton. De Nederlander werd daarbij wijd geduwd, sneed een deel van de baan af en moest vervolgens op last van zijn team uit voorzorg posities inleveren om een tijdstraf te voorkomen. Omdat Mercedes-rookie Kimi Antonelli handig tussen beide kemphanen zat, schoof de jonge Italiaan door naar de tweede plaats.

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Schumacher looft optreden Verstappen

Ralf Schumacher benadrukte na afloop dat Verstappen op het veeleisende stratencircuit rondom het IFEMA-complex het maximale uit zijn bolide heeft weten te halen. "Ja, ik vind dat Max weer uitstekend werk heeft geleverd", stelde de voormalig Grand Prix-winnaar. "Zijn teamgenoot trouwens ook, binnen de mogelijkheden die hij had, moet je erbij zeggen. Beide auto's hebben, gezien het materiaal waarover ze beschikken, punten gescoord. In de race is de auto helemaal niet zo slecht, maar hij staat natuurlijk nog steeds een stukje van de top af."

Schumacher over incident met Hamilton

De analist blikte daarnaast uitgebreid terug op de openingsfase, waarin Verstappen en Hamilton elkaar tegenkwamen in de eerste bocht. Hoewel het moment voor de nodige frustratie zorgde bij de Nederlander, vond Schumacher het teruggeven van de posities volkomen terecht: "Ik snap echt de mening van Max, maar de regels zijn nu eenmaal zoals ze zijn", klinkt het. "Als je afsnijdt, moet je daar rekening mee houden. Als daar grind had gelegen, was het natuurlijk niet gelukt. Hij had daardoor een voordeel en dan is het ook logisch dat hij de plekken teruggaf. Het was natuurlijk vervelend dat er nog een auto tussenzat, waardoor hij uiteindelijk twee posities moest teruggeven."

Het moment viel uiteindelijk bijzonder gunstig uit voor Antonelli, die na een voorzichtige start plots op de tweede plaats reed en uiteindelijk de race won. Schumacher zag het voor zijn ogen gebeuren: "Het was een beetje gelukkig voor Kimi, die een matige start had en in het begin wat te voorzichtig was. Dus wat dat betreft is het zoals het is. Maar ik vind nog steeds dat Max ongelooflijk is in wat hij ieder weekend voor elkaar krijgt."

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