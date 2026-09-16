Formula 1-topman Stefano Domenicali belooft autosportfans wereldwijd aanzienlijk meer spektakel op de baan, nu het wereldkampioenschap voor 2027 officieel is vastgesteld. De sport breidt het aantal sprintweekenden fors uit van zes naar tien evenementen, verspreid over een jaargang die opnieuw 24 Grands Prix telt. Het besluit markeert direct een van de grootste koerswijzigingen binnen de koningsklasse sinds de introductie van het format.

De aankondiging brengt flink wat verschuivingen met zich mee voor zowel coureurs als toeschouwers, nadat de kalender met tien sprintweekenden officieel werd gepresenteerd door het management van de sport. Onder meer het befaamde stratencircuit van Monaco, de seizoensopener in Bahrein en de traditionele ontknoping in Abu Dhabi organiseren voor het eerst in de geschiedenis een verkorte zaterdagrace. Daarnaast keren Portugal met het circuit van Portimão en Turkije met Istanbul Park weer officieel terug op het hoogste niveau.

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Meer spektakel

Domenicali legt uit dat de fikse uitbreiding van de sprintraces naadloos aansluit op de wensen van de mondiale autosportvolgers. "De kalender van 2027 brengt enkele van de meest iconische circuits en levendige steden ter wereld samen, wat een ongelooflijk podium vormt voor een volgend onvergetelijk Formule 1-seizoen", stelt de Italiaanse bestuursvoorzitter.. "We zijn ontzettend enthousiast om Portugal en Turkije te verwelkomen in het kampioenschap en om de sprintraces uit te breiden naar tien evenementen, waarmee we onze fans nog meer intensiteit, drama en de wiel-tegen-wiel-actie geven die onze sport zo speciaal maken."

Uit cijfers van de organisatie blijkt dat raceweekenden met een sprintopzet gemiddeld kunnen rekenen op twaalf procent hogere kijkcijfers ten opzichte van reguliere raceweekenden. Bovendien geeft zo'n 75 procent van de ondervraagde toeschouwers aan dat de extra actie op vrijdag en zaterdag daadwerkelijk meerwaarde biedt voor het verloop van het kampioenschap. In de eerste seizoenshelft staan direct zes sprintraces gepland, waarna er in het restant nog vier volgen, met een zware ontknoping van drie sprintweekenden in de laatste vier Grands Prix van het jaar.

Dank aan Ben Sulayem

Mohammed Ben Sulayem speelde samen met de overkoepelende autosportbond een voorname rol in het goedkeuringsproces via de World Motor Sport Council, waarbij de definitieve opzet werd bekrachtigd. Domenicali richt zich dan ook nadrukkelijk tot de beleidsbepalers en de talloze vrijwilligers langs de baan. "Ik wil de voorzitter van de FIA, Mohammed Ben Sulayem, en de FIA, onze teams en coureurs, promotors, partners, sponsors en gaststeden bedanken voor hun voortdurende inzet en steun", besluit de topman. "En we erkennen de buitengewone toewijding van de vrijwilligers, marshals en officials wiens harde werk elke Grand Prix mogelijk maakt."

Voordat het startschot van het betreffende racejaar definitief klinkt, reist het veld eerst af naar het Bahrain International Circuit in Sakhir voor een vierdaagse wintertest tussen 24 en 27 februari. De openingsrace op dezelfde baan van 12 tot en met 14 maart fungeert vervolgens meteen als sprintweekend. De apotheose op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi levert door de sprintopzet zelfs maximaal 33 punten op in één enkel raceweekend.

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