Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert vindt dat de huidige generatie coureurs veel harder op de strepen moet gaan staan als het aankomt op het ontwerpen van nieuwe circuits. Volgens de Brit worden de rijders al tientallen jaren structureel genegeerd door de beleidsbepalers van de sport, waarbij de recente geluiden rondom het stratencircuit in Madrid als het zoveelste pijnlijke voorbeeld dienen. In gesprek met CasinoHawks stelt Herbert dat de coureurs via de Grand Prix Drivers' Association (GPDA) desnoods moeten dreigen met een raceboycot om echte inspraak af te dwingen.

De discussie over de lay-out van nieuwe omlopen laaide de afgelopen periode weer op naar aanleiding van de plannen voor het semi-stratencircuit in de Spaanse hoofdstad. Coureurs als Lando Norris, Max Verstappen en Alexander Albon trokken al aan de bel over het gebrek aan inhaalmogelijkheden en het grote risico op een optocht op de kortere, krappe baangedeelten. Hoewel die zorgen breed worden gedragen binnen het startveld, verandert er in de praktijk volgens de voormalig Grand Prix-winnaar helemaal niets aan de situatie.

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Herbert hekelt ontbreken van coureursinspraak

Herbert benadrukt dat de coureurs simpelweg buitenspel worden gezet op het moment dat de eerste ontwerpen van een nieuwe baan worden getekend. "Het gebrek aan inhaalmogelijkheden in Madrid is door de coureurs aangekaart, maar ze worden nooit betrokken bij de gesprekken wanneer nieuwe circuits worden ontworpen", vertelt de drievoudig Grand Prix-winnaar. "Ze worden nooit uitgenodigd om hun mening te geven over wat zij denken en wat er in een nieuw circuit verwerkt zou moeten worden."

Volgens de F1-analist is dit overigens geen nieuw zeer, maar een slepende kwestie die al generaties lang speelt in de paddock van de koningsklasse. "Dit gebeurt al decennia lang en het is iets waar de coureurs waarschijnlijk harder aan moeten trekken om ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord en dat ze worden betrokken. Alleen dit zeggen en misschien een brief of een e-mail schrijven is niet genoeg", stelt Herbert resoluut vast.

Mogelijke boycot via de GPDA

Herbert ziet in de GPDA dan ook het enige geschikte platform om daadwerkelijk een vuist te maken richting circuitontwerpers en sportbestuurders. "Ze moeten via de GPDA eisen dat ze een volwaardig onderdeel worden van het besluitvormingsproces. En als er niet naar hen wordt geluisterd, dan zouden ze binnen hun recht moeten staan om te zeggen: 'Nou, dan gaan we niet naar die race toe,' bijvoorbeeld."

De Brit stoort zich er mateloos aan dat de lijnen op papier worden uitgezet door mensen zonder ervaring achter het stuur van een moderne Formule 1-auto. "We moeten iets hebben waarin zij een belangrijk onderdeel zijn van het ontwerp van dat circuit. Mensen die niet weten hoe het is in de cockpit alleen de beslissingen laten nemen is verkeerd. Je hebt die input nodig van mensen die in de cockpit zitten en daadwerkelijk iets kunnen toevoegen aan de race."

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