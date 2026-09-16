Vasseur verklaart uitvalbeurt Hamilton in Grand Prix van Spanje
Vasseur verklaart uitvalbeurt Hamilton in Grand Prix van SpanjeMaak ons je Google-favoriet
Lewis Hamilton heeft tijdens de Grand Prix van Spanje op het stratencircuit van Madring zijn allereerste uitvalbeurt van het seizoen moeten noteren. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg te maken met acute remproblemen aan zijn Ferrari SF-26, waardoor het Italiaanse team genoodzaakt was de Brit definitief naar de pitbox te halen. Door het uitvallen ziet Hamilton het gat naar kampioenschapsleider Kimi Antonelli groeien tot maar liefst 101 punten.
Het noodlot sloeg al vroeg in de wedstrijd toe voor de routinier, kort na een pittig gevecht met Max Verstappen. De twee kemphanen kwamen tijdens de eerste ronde zij-aan-zij te rijden, waarbij de coureur van Red Bull gedwongen werd om de uitloopstrook op te zoeken. Enkele ogenblikken later ging het bij het ingaan van bocht 5 helemaal mis voor de Ferrari-rijder: het rempedaal gaf niet thuis, waardoor Hamilton wijd ging en de baanafzetting licht raakte.
Vasseur verklaart remproblemen
Teambaas Fred Vasseur schoof na afloop van de race aan bij de aanwezige media om tekst en uitleg te geven over de problemen met de SF-26. "Het pedaal was lang", citeert PlanetF1. "We hebben geprobeerd het vanaf de pitmuur op te lossen, en een paar bochten later gebeurde het opnieuw", zo vertelde de Franse voorman over het angstige moment op de baan.
Toen een snelle oplossing via de software vanaf de pitmuur geen soelaas bleek te bieden, besloot race-ingenieur Carlo Santi direct in te grijpen en riep hij Hamilton binnen om de auto te parkeren. Gevraagd naar de rol van het duel met Verstappen, hield de Ferrari-teambaas zich enigszins op de vlakte: "Eerlijk gezegd weet ik het niet, want ze waren nog aan de auto aan het werk toen ik wegging." De eerste data vanuit de fabriek wijzen inmiddels richting een defect bij onderdelen van het hydraulische of mechanische remsysteem van de auto.
Forse dreun voor Hamilton
Hamilton zelf keek na afloop nog even terug op zijn openingsfase, voordat het euvel definitief roet in het eten gooide. "Ik had een goede start. Ik zag Max niet tijdens die start...", verklaarde de Brit kort over de aanvang van de race, waarin hij nog naar voren leek te kunnen kijken.
Voor zijn titelkansen betekent het nulresultaat in Spanje een flinke streep door de rekening. Waar Mercedes-rijder Antonelli na zijn zege doorstoomt naar 292 punten aan de leiding van de rangschikking, blijft Hamilton steken op 191 stuks. De coureur uit Stevenage bezet momenteel de derde stek in de WK-stand, achter George Russell en vlak voor Lando Norris.
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