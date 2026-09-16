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‘Verstappen kan dit seizoen nog wel winnen’ | GPFans Raceteam

‘Verstappen kan dit seizoen nog wel winnen’ | GPFans Raceteam

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en F1-paddockverslaggever Brian van Hinthum. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.

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