Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zijn onvoorwaardelijke steun uitgesproken aan George Russell, nu de Britse coureur een bijzonder zware periode doormaakt in de Formule 1.

Waar Russell voorafgaand aan het seizoen nog gold als de torenhoge favoriet voor het wereldkampioenschap, kijkt hij inmiddels tegen een achterstand van 81 punten aan op zijn teamgenoot. Wolff laat in gesprek met Autosport echter weten dat deze klappen allerminst het einde betekenen voor de ambities van de man die toch gold als de grote topfavoriet voor dit seizoen.

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De Grand Prix van Spanje op het stratencircuit Madring in Madrid legde het contrast binnen het team nogmaals pijnlijk bloot. Russell vertrok weliswaar vanaf de eerste startrij, maar moest na afloop genoegen nemen met een vijfde eindklassering. Stalgenoot Kimi Antonelli reed ondertussen vanaf de negentiende startplek naar de overwinning, waarmee de jonge Italiaan na zijn eerdere triomf op Monza zijn tweede opeenvolgende zege boekte. Met nog negen races op de kalender trok Russell na de Spaanse krachtmeting zelf dan ook een nuchtere conclusie toen hij zijn titeldroom definitief liet varen: "Ik denk niet dat ik nog in de strijd ben."

Veerkracht

Toto Wolff weigert Russell echter af te schrijven en brengt in herinnering wat de Brit in zijn eerdere loopbaan allemaal heeft laten zien. De teambaas onderstreept dat mindere periodes onvermijdelijk zijn in de autosport, maar dat topcoureurs zich juist onderscheiden door de manier waarop zij dergelijke tegenslagen te boven komen.

"Je kunt goede races hebben, slechte races, goede jaren en slechte jaren, maar we hebben het hier over de coureur die alles heeft gewonnen wat je vooraf maar kunt winnen", legt de Oostenrijker uit tegenover Autosport. "Elk enkel kartkampioenschap, de Formule 3 in zijn debuutjaar, de Formule 2 in zijn debuutjaar, en toen naar Williams. We hebben het over een topcoureur. We moeten erachter komen wat hij nodig heeft om dat potentieel te benutten en natuurlijk is er de psychologische kant. Als je zo'n reeks meemaakt als hij dit jaar, krijg je flinke klappen te verwerken. Maar de groten herstellen zich. En ik denk dat George alles in zich heeft om te fighten voor kampioenschappen, en zelfs als dat van dit jaar misschien is gevlogen, zullen er meer komen."

Nuchtere benadering

Antonelli voert het wereldkampioenschap inmiddels soeverein aan, een opmerkelijke ommekeer vergeleken met een jaar eerder. Vorig seizoen eindigde Russell immers nog als vierde in de eindstand, met een ruime voorsprong van 169 punten op zijn debuterende stalgenoot. Ondanks zijn huidige hegemonie op de baan verwacht Wolff echter allerminst dat de Italiaanse koploper naast zijn schoenen gaat lopen.

"Kimi is qua persoonlijkheid zo nuchter, een 100% racer, laat zich door niets van buitenaf afleiden, heeft een super thuissituatie en daarom zie ik geen risico dat hij ontspoort omdat hij zo dominant is", besluit de Mercedes-topman over zijn jonge coureur. "Ik beloof je dat hij er niet over nadenkt. De manier waarop deze jongen dingen kan scheiden en de jonge knul kan zijn en vervolgens in de auto stapt en de volwassen coureur is — daarom, als Kimi tegen zichzelf zegt dat hij niet aan het kampioenschap denkt, dan denkt hij ook niet aan het kampioenschap."

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