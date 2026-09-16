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Verstappen

De beelden: bekijk hier de complete chaos en Verstappen zijn briljante start

Verstappen — Foto: © Red Bull

De beelden: bekijk hier de complete chaos en Verstappen zijn briljante start

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Woensdag om 19:00 uur ging het speciale Max Verstappen versus 100-evenement van start op een speciaal kartcircuit op Silverstone. Bij de start was het meteen totale chaos, waarbij de Nederlander in de complete hectiek naar voren stormde en meer dan de helft van het veld passeerde.

Duidelijk was dat niemand wist wat we konden verwachten bij dit speciale evenement en met name hoe snel Verstappen de weg naar voren kon vinden tegenover een greep aan bekenden en influencers vanuit alle uithoeken op de wereld. Waar we wel vanuit konden gaan, was dat we een chaos van jewelste zouden zien. Dat gebeurde ook en leverde hilarische en gouden beelden op. Verstappen zelf? Die maakte zich niet druk, vond de perfecte lijnen en klom op naar plek 37 (!) na één rondje.

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