Woensdag om 19:00 uur ging het speciale Max Verstappen versus 100-evenement van start op een speciaal kartcircuit op Silverstone. Bij de start was het meteen totale chaos, waarbij de Nederlander in de complete hectiek naar voren stormde en meer dan de helft van het veld passeerde.

Duidelijk was dat niemand wist wat we konden verwachten bij dit speciale evenement en met name hoe snel Verstappen de weg naar voren kon vinden tegenover een greep aan bekenden en influencers vanuit alle uithoeken op de wereld. Waar we wel vanuit konden gaan, was dat we een chaos van jewelste zouden zien. Dat gebeurde ook en leverde hilarische en gouden beelden op. Verstappen zelf? Die maakte zich niet druk, vond de perfecte lijnen en klom op naar plek 37 (!) na één rondje.

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