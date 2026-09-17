Dit is de datum voor de wankele wintertests van 2027 in Bahrein
Dit is de datum voor de wankele wintertests van 2027 in BahreinMaak ons je Google-favoriet
De Formule 1 heeft de officiële data vastgesteld voor de enige wintertest van 2027, die zal plaatsvinden op het Sakhir International Circuit in Bahrein. De teams krijgen in de golfstaat vier testdagen de tijd om hun nieuwste materiaal aan de tand te voelen, lopend van 24 februari tot en met 27 februari 2027. Deze sessie vormt de enige officiële voorbereiding op de baan voordat het kampioenschap definitief van start gaat.
De testperiode volgt kort na de grootschalige, gezamenlijke seizoenslancering van alle renstallen in Milaan, die gepland staat van 18 tot en met 20 februari 2027. Vanaf de Italiaanse modestad reist het hele Formule 1-circus direct door naar het Midden-Oosten om de eerste serieuze meters te maken. Het officiële Grands Prix-seizoen begint vervolgens op 14 maart 2027 eveneens in Bahrein en eindigt op 12 december 2027.
Domenicali houdt slag om de arm
Stefano Domenicali benadrukt dat er ondanks de concrete planning nog altijd een voorbehoud geldt rondom de openingsraces in het Midden-Oosten vanwege de geopolitieke situatie. De CEO en president van de koningsklasse wil uiterlijk voor het einde van het lopende kalenderjaar duidelijkheid scheppen over de doorgang van het evenement. "Een beslissing over de vraag of het seizoen 2027 van start kan gaan in Bahrein moet voor het einde van het kalenderjaar worden genomen", verklaart de topman over de timing van de knoop die moet worden doorgehakt.
Mocht de situatie in de regio roet in het eten gooien, dan moeten er tijdig alternatieve scenario's op tafel liggen. Blijft de situatie echter stabiel, dan vormt het Bahrain International Circuit in Sakhir niet alleen het decor voor de wintertest, maar direct daarna ook voor de seizoensopener. Dat openingsweekend krijgt met een Sprint-race meteen extra lading tijdens het eerste raceweekend van het jaar.
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