Vettel vindt het niet erg dat Antonelli zijn F1-records breekt: "Heel blij voor hem"
Vettel vindt het niet erg dat Antonelli zijn F1-records breekt: "Heel blij voor hem"Maak ons je Google-favoriet
Sebastian Vettel gunt het Andrea Kimi Antonelli van harte als de jonge Italiaan zijn Formule 1-records verbreekt. De viervoudig wereldkampioen liet weten dat hij vol lof kijkt naar de ontwikkeling van de Mercedes-coureur. De tiener wist dit seizoen op negentienjarige leeftijd immers al meerdere vroege records van de Duitser uit de boeken te rijden.
Antonelli schreef dit jaar geschiedenis door als negentienjarige zowel zijn allereerste pole position als zijn eerste hattrick - pole, zege en snelste ronde - te pakken. Vettel was destijds 21 jaar oud toen hij diezelfde mijlpalen behaalde in 2008 en 2009. De Duitser pakte tussen 2010 en 2013 vier wereldtitels op rij bij Red Bull Racing en staat nog altijd te boek als de jongste wereldkampioen in de geschiedenis van de Formule 1. Toch vindt hij het alleen maar mooi dat zijn statistieken nu worden aangevallen.
Vettel gunt jonge opvolger alle records
Vettel maakt er geen geheim van dat hij geniet van de opmars van Antonelli. "Ik zou heel blij voor hem zijn", vertelde Vettel tegenover Motorsport.com. "Hij heeft een ongelooflijk jaar achter de rug. Er is het bekende gezegde dat records er zijn om gebroken te worden en hij heeft nog heel veel jaren voor zich om dat te doen." Vettel kijkt tegenwoordig naar de koningsklasse met veel plezier vanaf de zijlijn als toeschouwer. "Ik hou van de sport, dus als toeschouwer is het heel spannend. Ik zou wel willen dat de anderen zich meer in de strijd kunnen mengen. Ik ben onafhankelijk, maar blij voor hem, omdat ik weet hoeveel werk erachter zit om dit te bereiken. Wie er ook wint, zal het verdienen."
Antonelli blij met contact en steun van Vettel
Antonelli is op zijn beurt erg dankbaar voor de steun en de mooie woorden van de voormalig Red Bull-, Ferrari- en Aston Martin-coureur. Hij onthult dat het tweetal regelmatig contact met elkaar heeft rondom de Grands Prix. "Het is geweldig. Seb is ongelooflijk. Hij is een vriend van me en stuurt na ieder raceweekend, of zelfs voor sommige weekenden, altijd wel wat berichtjes. Het is geweldig om zoveel steun en waardering van hem te zien. Ik ben zeker heel blij met zijn berichten, en ze maken absoluut een verschil bij het ingaan van het weekend of daarna."
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