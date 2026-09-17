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Davidson over Mercedes-duo Verstappen en Antonelli: 'Zou heel goed werken'

'Grasmaaier' Verstappen zorgt voor hilariteit in Max vs 100-kartrace: "Track limits!"

Davidson over Mercedes-duo Verstappen en Antonelli: 'Zou heel goed werken' — Foto: © IMAGO
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'Grasmaaier' Verstappen zorgt voor hilariteit in Max vs 100-kartrace: "Track limits!"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen heeft voor grote hilariteit gezorgd tijdens het bekijken van herhalingen van de 'Max vs 100'. Op een speciaal ontworpen kartbaan nabij het circuit van Silverstone nam de viervoudig wereldkampioen het op tegen een veld van maar liefst honderd tegenstanders tegelijk. Toen Verstappen de startbeelden analyseerde, bleek dat hij een gigantische opstopping ontweek door vol over het gras af te snijden. Omstanders begonnen vervolgens spottend te roepen om een tijdstraf.

De uitdaging voor de Red Bull Racing-coureur was uitzonderlijk groot. Hij moest in een identieke huurkart vanaf de allerlaatste startpositie, plek 101, binnen dertig ronden of 75 minuten iedereen zien in te halen. Vanaf het moment dat de lichten doofden, ontstond er een chaotische heksenketel, waarbij tientallen deelnemers tegelijk de eerste bocht in doken en het asfalt volledig blokkeerden.

Verstappen analyseert hectische openingsronde

Na afloop van het spektakelstuk bekeek winnaar Verstappen samen met de andere karters de herhaling van zijn openingsfase en gaf hij tekst en uitleg bij zijn zigzagkoers. "Het gehop hielp eigenlijk heel erg", zei hij over het feit dat hij in zijn stoeltje stuitertje voor betere acceleratie. "En dan heb je het momentum. Dus ik ging gewoon links, rechts, links, rechts. Ik had de ruimte. Maar in de eerste bocht werd het gek. Ik dacht, ik ga de buitenkant pakken. Maar toen zag ik opeens iedereen. Ja, toen probeerde ik...", zei hij grijnzend bij beelden dat hij door het gras ging.

© Disney+
© Disney+

Roep om tijdstraf na overschrijden track limits

De presentatoren en andere kartdeelnemers barstten direct in lachen uit, toen hij resoluut over het gras scheurde om de geblokkeerde baan te omzeilen. "Track limits, track limits! Waar is de straf? Waar is de straf?", reageerde de groep met een knipoog.

© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Verstappen liet zich echter niet uit het veld slaan en kwam direct met een verweer over zijn uitstapje door het groen. "Wacht even, wacht even, wacht even. Zij kregen hun voordeel. Ze hadden drie kortere routes." De andere honderd deelnemers mochten een zogeheten 'Chucky Lap' doen, een korter rondje. Uiteindelijk werden dit er drie na een ingreep van de wedstrijdleiding om de race langer te laten duren. "Dus dit was mijn halve kortere route. En deze karts werken ook heel goed voor het maaien van het gras."

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