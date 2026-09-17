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Carlos Sainz, Williams, Australia, 2025

Telemetrie toont doorslaggevende meesterzet van Antonelli voor zege in GP Spanje

Carlos Sainz, Williams, Australia, 2025 — Foto: © IMAGO

Telemetrie toont doorslaggevende meesterzet van Antonelli voor zege in GP Spanje

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Andrea Kimi Antonelli heeft tijdens de F1 Grand Prix van Spanje een strategische meesterzet uitgevoerd. In communicatie met zijn race-engineer Peter 'Bono' Bonnington besloot hij namelijk bewust te vertragen, nog voordat de virtual safety car daadwerkelijk werd geactiveerd op Madring. Dat leverde hem uiteindelijk de overwinning op.

Het besluit van het Mercedes-duo bleek beslissend te zijn voor het verdere verloop van de race op het nieuwe stratencircuit rondom het IFEMA-complex. Rivaal Lando Norris reed immers op volle racesnelheid door en schoot net voorbij de pitingang toen de neutralisatie voor de stilgevallen Lance Stroll werd afgekondigd. Antonelli gaf achteraf toe dat hij zijn tempo voor de VSC al liet zakken om de pitingang wel te kunnen halen. Waar Norris daardoor een voordelige pitstop misliep, kon Antonelli direct naar binnen duiken voor nieuw rubber.

Telemetrie toont bewuste vertraging in laatste sector

De telemetrie bevestigt dat Antonelli in de veertiende ronde van de wedstrijd aanzienlijk veel tijd verloor ten opzichte van zijn eerdere referentieronden. Bij het naderen van bocht 20, waar de Aston Martin was uitgevallen, was de Mercedes-coureur nog 0,246 seconden sneller dan in ronde dertien, maar op het moment van de daadwerkelijke VSC-oproep stond zijn deltatijd plots op +1,088 seconden. Tussen het moment van inhouden en het sein van de wedstrijdleiding leverde Antonelli daarmee 1,334 seconden in om zijn auto te positioneren voor de pitstraat.

De data laat zien dat Antonelli duidelijk langzamer reed dan Norris, die vooraan op vol tempo doorging. Op het moment dat wedstrijdleider Rui Marques besloot om de virtual safety car daadwerkelijk te activeren, bevond de Mercedes-bolide zich op zo'n 200 meter afstand van de pitingang. De synchronisatie tussen de telemetriegrafieken en de camerabeelden vanuit de cockpit toont aan dat deze vroege vertraging het doorslaggevende verschil maakte om de ingang comfortabel en veilig te halen.

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Als Antonelli op volle racesnelheid was blijven rijden op het Circuito de Madring, had hij vermoedelijk nooit reglementair richting de pitstraat kunnen indraaien. De Italiaan had dan op het laatste moment een agressieve stuurcorrectie moeten forceren, met het risico over de doorgetrokken witte lijn van de pitingang te schieten. Volgens de richtlijnen van de FIA en Appendix L van de International Sporting Code levert het overschrijden van die doorgetrokken lijn onherroepelijk een tijdstraf op.

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