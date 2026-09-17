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Videoland, Viaplay, socials

Woerts waarschuwt voor prijsverhoging Viaplay door RTL-overname: "Heel dure operatie"

Videoland, Viaplay, socials — Foto: © GPFANS
8 reacties

Woerts waarschuwt voor prijsverhoging Viaplay door RTL-overname: "Heel dure operatie"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Formule 1-fans die hopen op een goedkopere optie om de Grands Prix te volgen nu de sport naar Videoland verkast, komen op termijn bedrogen uit. Sportmarketeer en media-analist Chris Woerts vertelde bij FCUpdate namelijk dat de abonnementsprijzen voor het platform fors omhoog zullen gaan na de overname van Viaplay Nederland.

Waar abonnees bij Viaplay maandelijks 21,99 euro kwijt zijn, liggen de reguliere tarieven bij Videoland momenteel tussen de 6,99 en 14,99 euro per maand. Nu de exclusieve uitzendrechten van de koningsklasse van de autosport, de Premier League en het PDC-darts overstappen, heerst er onder de fans veel nieuwsgierigheid over wat het straks allemaal gaat kosten. Ondertussen bevindt de overname van Viaplay door Videoland in de laatste fase en buigt de toezichthouder zich momenteel over de deal.

Dure overname en torenhoge rechtenkosten

Woerts legt uit dat het inlijven van de Nederlandse Viaplay-tak een ontzettend kostbare operatie is voor het platform van moederbedrijf RTL. "Als jij als abonnee in Nederland een abonnement hebt op Viaplay en je hebt dat niet op Videoland, verwacht je wel dat die mensen kunnen blijven kijken op Videoland zonder extra te hoeven betalen. Ik ben heel benieuwd wat het prijsbeleid gaat worden van Videoland", zo vertelt hij.

De daadwerkelijke kosten blijven volgens de analist immers niet beperkt tot het aankoopbedrag van zo'n 142 miljoen euro. "Dat komt door de prijs van de uitzendrechten. Ze hebben ongeveer 142 miljoen betaald aan overnamekosten, maar dat staat los van de tv-rechten. Die moeten ze ook nog afdragen aan de Formule 1, aan de PDC voor darten, aan de Premier League. Dus het is een heel dure operatie voor Videoland. En ik kan me niet voorstellen dat zij de prijzen niet gaan verhogen", stelt Woerts.

Zowel Videoland als het moederbedrijf laat zich momenteel nog niet uit over toekomstige prijzen en abonnementsvormen. Dat heeft volgens de sportmarketeer een duidelijke juridische reden. "Ze hebben er nog niks over gemeld, ze mogen ook niks melden tijdens het mededingingsproces. Dat wordt nu allemaal onderzocht door de mededingingsautoriteiten."

© GPFANS
© GPFANS

Prijsbeleid volgens bekende streamingformule

Woerts voorspelt dat de streamingdienst in eerste instantie voorzichtig te werk zal gaan, om vervolgens de tarieven stap voor stap op te schroeven. "En ik denk dat het onvermijdelijk is dat mensen die nu 21 euro betalen voor hun abonnement bij Viaplay... Die gaan voor een deel naar Videoland overstappen voor 14,99, en ongetwijfeld zullen die het eerste jaar misschien een kleine verhoging krijgen. Maar op termijn - en dat zie je ook bij alle andere streamers - als je eenmaal in de fuik van een streamer bent gezwommen, kom je er heel moeilijk uit."

Om die strategie te verduidelijken, maakt de marketeer een opvallende vergelijking met het beleid van de grote internationale platforms. "Het is net een heroïnedealer: in het begin is de heroïne heel goedkoop, maar naarmate je daar verslaafd aan raakt, gaat die prijs omhoog. En die methode hanteren ook de streamers nu. Netflix heeft dat gedaan, HBO heeft dat gedaan. Niks is gratis in de wereld. Ik denk dat in de toekomst ook die prijzen zullen stijgen van de platformen."

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