Lotus F1-teameigenaar verwikkeld in rechtszaak en loopt risico op gevangenisstraf
Lotus F1-teameigenaar verwikkeld in rechtszaak en loopt risico op gevangenisstrafMaak ons je Google-favoriet
Gérard López moet later dit jaar voor de rechter verschijnen in zijn thuisland. De Luxemburgse zakenman en voormalig eigenaar van het Lotus F1 Team wordt beschuldigd van fraude. Het strafproces draait om een verdachte financiële transactie van twee miljoen euro die in 2014 werd gedaan tussen de toenmalige Formule 1-renstal en de Luxemburgse voetbalclub CS Fola Esch, zo meldt de krant Ouest-France.
De zaak brengt opnieuw de roerige periode naar voren waarin López de leiding had over het team uit Enstone. De ondernemer werd bekend in de autosportwereld toen hij met zijn investeringsmaatschappij Genii Capital aan het roer stond van de renstal, maar destijds waren er al aanhoudende financiële perikelen. Ondanks de geldproblemen wist Kimi Räikkönen wel competitief te zijn met overwinningen in Abu Dhabi in 2012 en Australië in 2013. Naast López zelf moeten ook zijn zakenpartner Éric Lux, voormalig Fola Esch-vicevoorzitter Mauro Mariani en oud-penningmeester François Delé voor de rechter verschijnen.
Verdachte geldstroom tussen Lotus en voetbalclub
López en zijn medeverdachten houden vol dat de overboeking van twee miljoen euro indertijd bedoeld was als steun voor een jeugdontwikkelingsprogramma bij Fola Esch. Het Luxemburgse openbaar ministerie deelt die lezing echter niet. Volgens justitie zijn de documenten die werden opgesteld om een deel van deze operatie te rechtvaardigen namelijk vervalst, waardoor er nu een officiële aanklacht wegens intellectuele valsheid in geschrifte ligt.
Het onderzoek naar de financiële transacties kwam aan het rollen na een audit door accountantsbureau PwC en een formele melding vanuit een commissie van de Luxemburgse voetbalbond (FLF). Uit die controle ontstonden zware verdenkingen dat de miljoenen vanuit de club via een offshoreconstructie werden doorgesluisd naar Lynx Investments, een vennootschap gevestigd in Hong Kong. De eerdere verdenkingen van witwassen werden uiteindelijk niet doorgezet, maar de beschuldiging rond het vervalsen van de onderliggende papieren bleef wel overeind.
López en Lux vangen bot bij Hof van Cassatie
López en Lux probeerden de gang naar de correctionele rechtbank via diverse juridische stappen te voorkomen, maar kregen nul op het rekest bij het hoogste rechtscollege. Het Luxemburgse Hof van Cassatie veegde op 21 mei het laatste beroep van het duo definitief van tafel. De rechtszaak staat gepland voor medio december. Mocht het tot een veroordeling komen, dan hangt de betrokkenen mogelijk een flinke straf boven het hoofd: op valsheid in geschrifte staat volgens het Luxemburgse wetboek van strafrecht een celstraf van drie maanden tot maximaal vijf jaar.
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