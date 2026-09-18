Schot in de roos van de Formule 1: de Sprint in Monaco is juist een goed idee
Schot in de roos van de Formule 1: de Sprint in Monaco is juist een goed ideeMaak ons je Google-favoriet
De Formule 1 en de FIA brachten eerder deze week officieel de kalender voor het seizoen van 2027 naar buiten. Daarbij valt meteen een historische primeur op, want de iconische Grand Prix van Monaco wordt voor het eerst ooit verreden als een sprintweekend. Waar het toevoegen van een sprintrace op het uiterst krappe stratencircuit van Monte Carlo wellicht wat vragen oproept over het inhalen, pakt deze verandering voor de autosportliefhebber juist bijzonder gunstig uit.
Het kampioenschap van 2027 bestaat opnieuw uit 24 geplande Grands Prix, maar de koningsklasse breidt het aantal sprintweekenden flink uit van zes naar tien evenementen. Toen de Formule 1 de officiële racekalender lanceerde, werd direct duidelijk dat het prinsdom één van de locaties is die hiervoor is aangewezen. De keuze om juist in de straten van Monte Carlo met dit format te gaan rijden, pakt de grootste pijnpunten van het traditionele raceweekend doeltreffend aan.
Dubbele kwalificatie op het stratencircuit van Monaco
De Grand Prix van Monaco staat er al decennialang om bekend dat inhalen op de zondag vrijwel onmogelijk is. Daardoor geldt de traditionele kwalificatiesessie al jaren als het absolute hoogtepunt en het meest spectaculaire schouwspel van het hele weekend. Coureurs moeten immers over één vliegende ronde centimeters langs de vangrails scheren om de felbegeerde pole position te pakken. Met de komst van het sprintformat krijgt de autosportfan nu niet één, maar twee afzonderlijke kwalificatiesessies te zien.
In plaats van twee minder relevante vrije trainingen worden de teams en coureurs nu twee keer onder maximale druk gezet tussen de Monegaskische muren. Binnen de sprintopzet rijden de coureurs eerst de sprintkwalificatie om de startgrid voor de zaterdagsrace te bepalen, waarna later in het weekend de reguliere kwalificatie op het programma staat voor de hoofdrace op zondag - twee sessies dus waarin alles aankomt op één foutloze kwalificatieronde, betekent simpelweg een verdubbeling van het element waarin deze baan juist uitblinkt.
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