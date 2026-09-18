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Russell and Norris after race at Zandvoort

'McLaren krijgt belangrijke Mercedes-upgrade in Azerbeidzjan voor Mercedes zelf'

Russell and Norris after race at Zandvoort — Foto: © IMAGO

'McLaren krijgt belangrijke Mercedes-upgrade in Azerbeidzjan voor Mercedes zelf'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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McLaren zou voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan mogelijk als eerste de nieuwste ADUO-motorupgrade van Mercedes kunnen ontvangen. Het opvallende is dat de formatie uit Woking de doorontwikkeling al zou krijgen nog vóór het fabrieksteam van de Duitse renstal er zelf mee aan de start verschijnt, zo meldt het doorgaans betrouwbare AutoRacer.

De nieuwste prestatie-upgrade uit de fabriek in Brixworth richt zich specifiek op de turbo. Tijdens het voorgaande raceweekend in Madrid zagen we al dat McLaren qua racepace een klein voordeel had ten opzichte van de naaste concurrentie. Mochten de papajakleurige bolides van Lando Norris en Oscar Piastri de upgrade van motorleverancier Mercedes daadwerkelijk al in Bakoe op de auto kunnen schroeven, dan kan het fabrieksteam voorlopig slechts toekijken. Mercedes moet zelf naar verwachting namelijk nog wachten op de inzet van de nieuwe onderdelen en dat heeft alles te maken met de strategie op de achtergrond.

Slimme componentenstrategie rond de vierde turbo

Kimi Antonelli sloeg tijdens de Grand Prix van Italië, net als het overgrote deel van de Mercedes-aangedreven coureurs, de wissel naar de vierde turbo bewust over. Dat gebeurde ondanks het feit dat er destijds wel een vierde verbrandingsmotor achterin de bolide werd gelegd. Omdat de nieuwe stap via het zogeheten ADUO-systeem zich volledig toespitst op de turbo, sluit deze tactiek naadloos aan op de planning van de teams. Door deze zet kunnen de renstallen immers nog één extra turbo introduceren zonder dat ze direct tegen een gridstraf aanlopen. Voor meer coureurs met een Mercedes-krachtbron naast Antonelli pakt deze situatie bijzonder gunstig uit. Zowel de McLaren-coureurs als de Alpine-coureurs hebben samen met Williams-coureur Alexander Albon nog altijd de optie om de vierde specificatie straffeloos te laten monteren.

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Gridstraffen dreigen voor Russell en Sainz

George Russell bevindt zich momenteel in een aanzienlijk lastigere positie. Een eventuele overstap naar de vierde turbo levert de Brit immers direct een gridstraf op. Albons ploegmaat Carlos Sainz was op Monza de enige coureur binnen het Mercedes-kamp die de vierde turbo destijds niet oversloeg. Dat betekent dat ook de Spanjaard bij een volgende turbo-ingreep onvermijdelijk achteruit wordt gezet op de startopstelling.

Kijken we naar de overige onderdelen van de power unit, dan zien we eveneens duidelijke verschillen. De verbrandingsmotoren hebben voor alle coureurs inmiddels het reglementaire maximum bereikt. Maar op Russell na beschikt iedereen nog wel over een extra uitlaatsysteem, MGU-K en ondersteunende motoronderdelen (PU-ANC), al maken deze elementen naar verluidt geen deel uit van het huidige ADUO-pakket.

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