Red Bull en Mercedes staan open voor wijzigingen in de F1-reglementen om motorleverancier Honda en Aston Martin te helpen het gat naar de top van het veld te dichten. Teambazen Toto Wolff en Laurent Mekies schudden elkaar namelijk de hand en zijn het erover eens dat het voor de Formule 1 van wezenlijk belang is om alle grote constructeurs competitief te houden, en stappen daarom mogelijk naar de FIA om hulp aan te bieden.

De onderlinge verhoudingen tussen de verschillende motorfabrikanten liggen op dit moment flink onder een vergrootglas. De FIA oordeelde eerder dit jaar dat Red Bull Ford over de beste krachtbron beschikt, al heerst in de paddock juist breed het idee dat Mercedes de toonaangevende maatstaf vormt. Desondanks tonen beide topteams zich bereidwillig om achteropgeraakte partijen een handje te helpen via de zogeheten ADUO-reglementen, de 'Additional Development and Upgrade Opportunities'.

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Toto Wolff begrijpt zorgen rond Fernando Alonso

Wolff stelt dat het huidige inhaalmechanisme in de regels momenteel simpelweg niet toereikend is voor de Japanse motorfabrikant. "De ADUO was in dat geval ontworpen als inhaalmechanisme en die formule werd ontgrendeld voor Honda, maar ze hebben meer nodig", vertelde de Oostenrijker tegenover Sky Sports.

De situatie kwam recent nadrukkelijker op tafel nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem in gesprek ging met Fernando Alonso over diens toekomst en de competitiviteit van Aston Martin. Wolff toont daar alle begrip voor. "Het gesprek dat de president had met Alonso is heel redelijk. We willen al deze topconstructeurs in de koningsklasse hebben, en dat ze competitief en succesvol zijn. En reglementen zijn reglementen voor het bestwil van de sport en soms hebben ze misschien een aanpassing nodig, dus dat is een heel redelijk gesprek."

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Mekies wijst op eerdere unanieme regelwijzigingen

Laurent Mekies sluit zich namens Red Bull aan bij de constructieve houding van Wolff. "Hoe erg we het ook niet altijd met elkaar eens kunnen zijn, als sport proberen we een redelijk open blik te houden op de reglementen", zo liet de Franse teambaas weten. Hij brengt daarbij in herinnering dat het startveld al eerder eensgezind optrad om achterblijvende partijen meer ontwikkelingsruimte te geven. "Je herinnert je misschien dat er al eerder dit jaar een eerste wijziging in de ADUO-reglementen is doorgevoerd, juist om degenen te helpen die ver achter lagen, vergeleken met wat aanvankelijk was gestemd. Alle teams stemden daarvoor, en wij stemden daar ook voor in het belang van de sport."

Hij verwacht dan ook dat de belanghebbenden op termijn opnieuw om de tafel moeten om de kinderziektes uit het reglement te halen. "Zoals ik al zei, we kunnen het niet over alles eens zijn, maar zeker als belanghebbenden van de sport, als er een situatie is die opgelost moet worden of gesteund moet worden, vinden we normaliter oplossingen", aldus Mekies. "En ik weet zeker dat we op enig moment gaan zitten en de toekomst van de ADUO-reglementen bespreken."

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