De bijzondere geschiedenis van de safety car in de Formule 1 | GPFans Special

De safety car is tegenwoordig een van de twee belangrijkste auto's in de Formule 1, naast de medical car. Maar wat doet een safety car eigenlijk?

Zoals de naam al doet vermoeden, is het aan de safety car de taak om veiligheid op het circuit te creëren. Het komt voor de raceleider de baan op en houdt het F1-veld, wat dan bij elkaar schuift, achter zich. De snelheid gaat naar beneden en op die manier kunnen marshals veilig hun werk doen, wanneer er bijvoorbeeld een auto vaststaat na een spin of crash in de grindbak of bandenstapels. Het nadeel voor de coureurs, maar juist een voordeel voor de fans en toeschouwers, is dat het compactere veld voor extra spanning kan zorgen. Safety cars breed safety cars, zoals de Britten en Amerikanen zeggen.

Eerste safety car leidt tot chaos

Er werd tijdens de Grand Prix van Canada in 1973 voor het eerst gebruik gemaakt van een safety car. Het was een gele Porsche 914, bestuurd door de in Assen geboren Eppie Wietzes. Het regende hard op Mosport en er waren meerdere incidenten. Wietzes werd de baan op gestuurd na een crash van François Cevert en Jody Scheckter, maar hij kwam voor de Iso-Marlboro van Howden Ganley terecht en niet voor de raceleider. Ganley werd tot winnaar uitgeroepen, maar hijzelf gaf al aan dat er iets niet klopte. Uren na de wedstrijd had men pas uitgevogeld wat de daadwerkelijk stand was en de winnaar bleek de McLaren van Peter Revson.

Bijzondere safety cars voor Mercedes-deal

Tijdens een aantal Monaco Grands Prix stonden er safety cars op stand-by. In 1976 was dit een Porsche 911 en van 1981 tot en met 1983 was dit een Lamborghini Countach. De FIA introduceerde pas in 1993 daadwerkelijke regels en procedures omtrent de safety car. Een slome Fiat Tempra leidde het veld in Brazilië dat jaar, nadat de hemelsluizen zich hadden geopend, en op Silverstone maakten ze gebruik van een Ford Escort RS Cosworth. Een afgetrapte Opel Vectra speelde in 1994 een rol bij het dodelijke ongeluk van Ayrton Senna op Imola. De safety car was ontzettend langzaam en de remmen werkten niet goed door oververhitting, waardoor Max Angelelli nog eerder van zijn gas moest. De coureurs klaagden dat ze daardoor de banden niet op temperatuur konden houden.

Na een Honda Prelude in Japan in 1994, Lamborghini Diablo in Canada in 1995, Porsche 911 GT2 in België in 1995 en Renault Clio in Argentinië in 1996 sloot F1 een deal met Mercedes. Tot 2021 zagen we alleen maar auto's van het Duitse merk als safety car, maar sinds een aantal jaar wisselt Mercedes deze rol af met Aston Martin.

Safety car-crashes

Ondanks dat de safety car voor veiligheid moet zorgen, gebeuren er soms zelfs crashes achter de safety car, bijvoorbeeld vanwege een gladde baan. Denk bijvoorbeeld aan Romain Grosjean in Azerbeidzjan in 2018 met diens engineer die riep 'I think Ericsson hit us', George Russell op Imola in 2020 en Mick Schumacher een jaar later, of Nicholas Latifi en Lance Stroll in Monaco in 2022.

De safety car kan natuurlijk zelf ook een crash meemaken. De Aston Martin vloog tijdens een donderdagstest in 2024 op Monza van de baan. De remmen hadden het begeven en de Aston Martin kwam in de Parabolica in de Tecpro-muur terecht.

Controversiële situaties rondom de safety car

De safety car heeft meermaals een rol gespeeld in controversiële situaties in de Formule 1. Crashgate is misschien wel het bekendste schandaal uit de geschiedenis van de koningsklasse. Nelson Piquet junior had in Singapore in 2008 instructies van Renault gekregen om expres te crashen en een safety car af te dwingen. Zo kon zijn teamgenoot Fernando Alonso, die net een pitstop had gemaakt, de leiding pakken, terwijl de rest van het veld naar binnen kwam.

Eerder dat jaar in Canada stond het licht aan het einde van de pitstraat op rood, omdat de safety car voorbij kwam. Lewis Hamilton lette niet op het licht en knalde achterop Kimi Räikkönen. Nico Rosberg crashte op zijn beurt tegen Hamilton.

De Grand Prix van België in 2021 was de eerste en is tot dusver de enige Formule 1-race om volledig achter de safety car te worden verreden. Het regende de hele zondag pijpenstelen en dus werden er niet meer dan twee ronden gedaan achter de safety car. Max Verstappen werd tot winnaar uitgeroepen en er werden halve punten uitgedeeld.

Tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi ontstonden er discussies over of wedstrijdleider Michael Masi de safety car een ronde te vroeg naar binnen had geroepen. Het gaf Verstappen de kans om Lewis Hamilton in de laatste ronde in te halen en het kampioenschap van 2021 te pakken.

De safety car-bestuurder

Na Wietzes, Mark Goddard en Angelelli bestuurde Oliver Gavin, tegenwoordig een zeer succesvolle Corvette-fabriekscoureur, de safety car van 1997 tot en met 1999. Sinds 2000 is Bernd Mayländer de vaste safety car-rijder. Hij was de kampioen van de Duitse Porsche Carrera Cup in 1994 en won een race in de DTM. Mayländer had zich echter bezeerd in 2001 en moest de safety car voor twee Grands Prix overhandigen aan DTM-collega Marcel Fässler. Dit gebeurde ook voor de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2002, maar toen was het Damien Faulkner die inviel. De Ier was een winnaar in de Indy Lights, een klasse onder de IndyCar.

