Alonso: 'We hebben de slechtste auto met de slechtste motor'
Alonso: 'We hebben de slechtste auto met de slechtste motor'
Fernando Alonso heeft de twijfelachtige eer om zondag zijn thuisrace te starten vanaf de allerlaatste positie. De Spanjaard loopt tegenover onder anderen GPFans helemaal leeg over de AMR26 en is daarnaast ook niet te spreken over de huidige Honda-power unit. Toch is er volgens de tweevoudig kampioen nog één hoopvol signaal waar hij naar uitkijkt.
Alonso vangt de Grand Prix van Barcelona-Catalunya dus aan vanaf P22 en ziet voor zich teamgenoot Lance Stroll, die één tiende sneller was. Het duo is verreweg de hekkensluiter van het veld, want de twee Cadillac’s voor hen zijn één seconde per ronde sneller. Voor Aston Martin wordt het dan ook een lastige race in Spanje.
Aston Martin heeft 'slechtste auto en slechtste motor'
Alonso is niet verrast door het tempo van de wagen: "Nee, niet echt. Het maakt niet uit. We kwamen hier naartoe met de kennis dat we de langzaamste zijn en wij zijn ook laatste. Dus geen verrassingen daar." Op de vraag of de AMR26 in Spanje 'door de mand is gevallen', antwoordt Alonso: "Nee, we weten dat we de slechtste auto en de slechtste motor hebben. Het is heel duidelijk dat we elke race keihard moeten werken. We zijn heel duidelijk geweest: in de tweede helft van het jaar komt er een nieuwe auto en een nieuwe motor. We hebben voor deze strategie gekozen en herhalen dat elk weekend.”
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