De zaterdag in Barcelona zit erop en dat betekent dat er is gekwalificeerd. De meest gelezen nieuwtjes van het raceweekend in Spanje vind je terug in deze GPFans Recap.

George Russell pakte de poleposition en stelt dat hij weer zijn oude vorm aan het terugkrijgen is. Max Verstappen moet het doen met P5 en geeft tekst en uitleg over zijn sessie. Fernando Alonso is daarnaast gelinkt aan een mogelijke terugkeer naar Alpine. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 13 juni.

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Verstappen gelaten na P5 en wijst naar 'rare' RB22: 'Het is het hele weekend al zo'

Max Verstappen is toch behoorlijk teleurgesteld over de kwalificatie in Barcelona, waarin de Nederlander de vijfde tijd wist te rijden. Verstappen wijst naar de laatste sector, waar hij toch een heleboel tijd verloor. De RB22 voelde tot dat punt prima aan, maar de Nederlander wijst naar 'rare' problemen. De hele verklaring van Verstappen lezen? Klik hier!

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Russell slaat terug naar Antonelli en pakt pole: 'Ik word weer mijn oude zelf'

George Russell heeft in Barcelona zijn tiende poleposition uit zijn carrière weten te pakken met een 1:14.679. De Engelsman heeft daarmee weer het momentum te pakken en ziet Lewis Hamilton op de tweede startplek staan, terwijl titelrivaal Kimi Antonelli de derde tijd wist te rijden. Lezen hoe Russell terugkijkt op zijn kwalificatie? Klik hier!

Verstappen reageert op mysterieuze ontmoeting met Red Bull-top in Oostenrijk

Max Verstappen reageert op zijn recente bezoek aan de top van Red Bull in Salzburg. De viervoudig wereldkampioen werd in de aanloop naar het raceweekend in Spanje samen met zijn manager Raymond Vermeulen gespot bij het management van de Oostenrijkse renstal. Lezen wat Verstappen precies te zeggen heeft over die meeting? Klik hier!

Mekies ziet toch lichtpuntje voor Verstappen en Hadjar na kwalificatie

Hoewel Red Bull-teambaas Laurent Mekies nooit tevreden kan zijn met P5 en P6, ziet de Fransman ook nog wel lichtpuntjes na de kwalificatie in Barcelona. Voor Red Bull is het weekend in Spanje een grote test en Mekies onthult dat het niet allemaal kommer en kwel is. Lezen wat Mekies heeft gezien tijdens de kwalificatie? Klik hier!

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Alonso gelinkt aan rentree bij F1-team van Alpine in 2027

De geruchtenmolen in de Formule 1 draait momenteel op volle toeren rondom de toekomst van Fernando Alonso, die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een verrassende overstap naar Alpine. Lezen waarom Alonso gelinkt wordt aan zijn oude team? Klik hier!

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