Mekies ziet toch lichtpuntje voor Verstappen en Hadjar na kwalificatie
Mekies ziet toch lichtpuntje voor Verstappen en Hadjar na kwalificatie
Hoewel Red Bull-teambaas Laurent Mekies nooit tevreden kan zijn met P5 en P6, ziet de Fransman ook nog wel lichtpuntjes na de kwalificatie in Barcelona. Voor Red Bull is het weekend in Spanje een grote test en Mekies onthult dat het niet allemaal kommer en kwel is.
Max Verstappen gaf na de kwalificatie aan dat het juiste gevoel met de RB22 nog ontbreekt. Daarbij verloor de Nederlander vooral veel tijd in de laatste sector. Het levert hem uiteindelijk een vijfde startplek op, maar de wagen moet uiteindelijk wel doen wat de coureur wil, en dat was tijdens de kwalificatie dus niet altijd het geval.
Realitycheck
Mekies stelt bij Viaplay dat Red Bull een echte realitycheck heeft gekregen: "P5 en P6 zijn nooit goed, maar we hadden een realitycheck hier verwacht. Dat komt door het circuit hier in Barcelona: het lange rechte stuk en de hogesnelheidsbochten. We weten dat we wat zwakker zijn op dit soort layouts. Het is zeker geen Monaco. En we hebben het lastig gehad in de vrije trainingen. Iedereen was hard aan het knokken om de wagens in een betere positie te brengen, bij extreem warme temperaturen voor iedereen. Uiteindelijk zijn we niet blij met P5 en P6."
Positieve punten
Toch is er nog een lichtpuntje, zo stelt de teambaas. Het gat richting polesitter George Russell is kleiner dan verwacht: "Tegelijkertijd is het gat richting pole het beste wat we dit jaar hebben gezien: drie en een halve tiende, één tiende verwijderd van P3. Ik denk dat we onze limitaties nog niet helemaal hebben weggewerkt, maar wel een goede indicatie dat het harde werk langzaam maar zeker zijn vruchten afwerpt."
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