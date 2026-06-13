close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen in Canada

Verstappen gelaten na P5 en wijst naar 'rare' RB22: 'Het is het hele weekend al zo'

Verstappen in Canada — Foto: © IMAGO

Verstappen gelaten na P5 en wijst naar 'rare' RB22: 'Het is het hele weekend al zo'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Max Verstappen is toch behoorlijk teleurgesteld over de kwalificatie in Barcelona, waarin de Nederlander de vijfde tijd wist te rijden. Verstappen wijst naar de laatste sector, waar hij toch een heleboel tijd verloor. De RB22 voelde tot dat punt prima aan, maar de Nederlander wijst naar 'rare' problemen.

Tegenover de camera van Viaplay wijst de Nederlander op een gebrek aan grip: "Ik kwam bij bocht tien aan en had geen grip meer. Bochten tien, elf en twaalf, die hele bochtencombinatie liep niet meer. Op de een of andere manier had ik niet dezelfde grip. Ik stuurde bijvoorbeeld op precies hetzelfde moment in bij bocht 12. Je drijft dan gewoon wijder dan normaal. Dat is een beetje raar, ja."

RB22 stuurt niet altijd in

Het hele weekend al moet Verstappen vechten om de auto op de baan te houden en doet de RB22 niet helemaal wat hij wil: "Dat is eigenlijk het hele weekend al het geval. De auto doet niet helemaal wat ik wil. Als je instuurt, stuurt hij soms wel in en soms niet. Soms breekt hij uit. Dat maakt het heel lastig om echt op de limiet te zitten. Al moet ik zeggen dat dat in de eerste twee sectoren wel redelijk ging. Alleen in die laatste sector kwam het er niet meer uit."

Snelheid RB22

Toch moet Verstappen ook erkennen dat de snelheid beter is dan verwacht: "Kans op een derde plek? Wel. Op dat gebied was het een positievere kwalificatie dan we hadden verwacht. (...) Natuurlijk helpt het als er dan één auto niet meedoet in Q3. Het zit dicht bij elkaar, dichter dan verwacht."

Grand Prix van Barcelona-Catalonië

Wat betreft de race verwacht Verstappen vooral te moeten overleven: "Er is veel bandenslijtage. Ik heb geen idee of we mee kunnen doen of niet. Het gaat erom dat we een zo goed mogelijke balans proberen te vinden. Geen van de banden voelt echt goed aan. Dus dat wordt sowieso een beetje overleven, denk ik."

Gerelateerd

Max Verstappen Barcelona Circuit de Barcelona-Catalunya

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Russell pakt pole voor Hamilton in Barcelona, Verstappen komt drie tienden tekort

Russell pakt pole voor Hamilton in Barcelona, Verstappen komt drie tienden tekort

  • 2 uur geleden
  • 9
Opmerking Verstappen "een klap in het gezicht" voor Red Bull Racing

Opmerking Verstappen "een klap in het gezicht" voor Red Bull Racing

  • Vandaag 10:44
  • 8
Verstappen sluit verdere Nürburgring-deelnames dit jaar uit: "Botst met GT World Challenge"

Verstappen sluit verdere Nürburgring-deelnames dit jaar uit: "Botst met GT World Challenge"

  • 53 minuten geleden
Verstappen wijst naar huidige staat van Formule 1: 'Langzamer rijden om sneller te zijn'

Verstappen wijst naar huidige staat van Formule 1: 'Langzamer rijden om sneller te zijn'

  • 3 uur geleden
Verstappen reageert op mysterieuze ontmoeting met Red Bull-top in Oostenrijk

Verstappen reageert op mysterieuze ontmoeting met Red Bull-top in Oostenrijk

  • Vandaag 15:09
  • 2
Antonelli komt met tirade op boardradio en moet bij stewards zijn rijgedrag verantwoorden

Antonelli komt met tirade op boardradio en moet bij stewards zijn rijgedrag verantwoorden

  • Vandaag 13:52
  • 7

Net binnen

18:59
Mekies ziet toch lichtpuntje voor Verstappen en Hadjar na kwalificatie
18:28
Verstappen sluit verdere Nürburgring-deelnames dit jaar uit: "Botst met GT World Challenge"
18:16
Leclerc snoeihard voor zichzelf na klapper in de muur: 'Het is geen pech, het komt door mij'
17:33
Hamilton verbaasd na P2 in kwalificatie: "Ik dacht, jeetje, waar ga ik de pace vandaan halen?"
17:27
Russell slaat terug naar Antonelli en pakt pole: 'Ik word weer mijn oude zelf'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen sluit verdere Nürburgring-deelnames dit jaar uit: "Botst met GT World Challenge" Max Verstappen

Verstappen sluit verdere Nürburgring-deelnames dit jaar uit: "Botst met GT World Challenge"

53 minuten geleden
Russell pakt pole voor Hamilton in Barcelona, Verstappen komt drie tienden tekort Samenvatting kwalificatie

Russell pakt pole voor Hamilton in Barcelona, Verstappen komt drie tienden tekort

2 uur geleden 9
Alonso gelinkt aan rentree bij F1-team van Alpine in 2027 Fernando Alonso

Alonso gelinkt aan rentree bij F1-team van Alpine in 2027

3 uur geleden
Verstappen reageert op mysterieuze ontmoeting met Red Bull-top in Oostenrijk Max Verstappen

Verstappen reageert op mysterieuze ontmoeting met Red Bull-top in Oostenrijk

Vandaag 15:09 2
Ontdek het op Google Play
x