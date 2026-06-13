Verstappen gelaten na P5 en wijst naar 'rare' RB22: 'Het is het hele weekend al zo'
Verstappen gelaten na P5 en wijst naar 'rare' RB22: 'Het is het hele weekend al zo'
Max Verstappen is toch behoorlijk teleurgesteld over de kwalificatie in Barcelona, waarin de Nederlander de vijfde tijd wist te rijden. Verstappen wijst naar de laatste sector, waar hij toch een heleboel tijd verloor. De RB22 voelde tot dat punt prima aan, maar de Nederlander wijst naar 'rare' problemen.
Tegenover de camera van Viaplay wijst de Nederlander op een gebrek aan grip: "Ik kwam bij bocht tien aan en had geen grip meer. Bochten tien, elf en twaalf, die hele bochtencombinatie liep niet meer. Op de een of andere manier had ik niet dezelfde grip. Ik stuurde bijvoorbeeld op precies hetzelfde moment in bij bocht 12. Je drijft dan gewoon wijder dan normaal. Dat is een beetje raar, ja."
RB22 stuurt niet altijd in
Het hele weekend al moet Verstappen vechten om de auto op de baan te houden en doet de RB22 niet helemaal wat hij wil: "Dat is eigenlijk het hele weekend al het geval. De auto doet niet helemaal wat ik wil. Als je instuurt, stuurt hij soms wel in en soms niet. Soms breekt hij uit. Dat maakt het heel lastig om echt op de limiet te zitten. Al moet ik zeggen dat dat in de eerste twee sectoren wel redelijk ging. Alleen in die laatste sector kwam het er niet meer uit."
Snelheid RB22
Toch moet Verstappen ook erkennen dat de snelheid beter is dan verwacht: "Kans op een derde plek? Wel. Op dat gebied was het een positievere kwalificatie dan we hadden verwacht. (...) Natuurlijk helpt het als er dan één auto niet meedoet in Q3. Het zit dicht bij elkaar, dichter dan verwacht."
Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Wat betreft de race verwacht Verstappen vooral te moeten overleven: "Er is veel bandenslijtage. Ik heb geen idee of we mee kunnen doen of niet. Het gaat erom dat we een zo goed mogelijke balans proberen te vinden. Geen van de banden voelt echt goed aan. Dus dat wordt sowieso een beetje overleven, denk ik."
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