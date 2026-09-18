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chris woerts, viaplay

VIDEO | Woerts: 'F1-abonnement wordt onvermijdelijk duurder'

VIDEO | Woerts: 'F1-abonnement wordt onvermijdelijk duurder'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen zorgde voor spektakel tijdens de ‘Max vs 100’-kartrace op Silverstone, terwijl Chris Woerts waarschuwt dat F1-fans straks meer gaan betalen voor Videoland. Ook is de F1-kalender voor 2027 bekend, met maar liefst tien sprintweekenden, waaronder Monaco.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

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