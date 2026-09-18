VIDEO | Woerts: 'F1-abonnement wordt onvermijdelijk duurder'
VIDEO | Woerts: 'F1-abonnement wordt onvermijdelijk duurder'Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen zorgde voor spektakel tijdens de ‘Max vs 100’-kartrace op Silverstone, terwijl Chris Woerts waarschuwt dat F1-fans straks meer gaan betalen voor Videoland. Ook is de F1-kalender voor 2027 bekend, met maar liefst tien sprintweekenden, waaronder Monaco.
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