Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

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Max Verstappen zorgde voor spektakel tijdens de ‘Max vs 100’-kartrace op Silverstone, terwijl Chris Woerts waarschuwt dat F1-fans straks meer gaan betalen voor Videoland. Ook is de F1-kalender voor 2027 bekend, met maar liefst tien sprintweekenden, waaronder Monaco.

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