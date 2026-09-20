George Russell heeft na afloop van de Grand Prix in Madrid zijn titelaspiraties voor dit Formule 1-seizoen openlijk opzijgezet. Nico Rosberg ziet een lastige situatie ontstaan in zijn oude team.

De Britse coureur kwam op het Madring-circuit niet verder dan een vijfde plaats en zag zijn achterstand op teamgenoot Kimi Antonelli in het wereldkampioenschap daardoor oplopen naar 81 punten. Waar de Italiaanse tiener tijdens het tweeluik in Monza en Madrid zijn zevende en achtste overwinning van het racejaar opeiste, moest Russell opnieuw toezien hoe het gat naar de WK-leider onoverbrugbaar groot werd.

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De Brit gaf na afloop van de race toe tegenover aan dat de harde realiteit inmiddels is binnengekomen. "Blijf gewoon doorzetten. Het is een positiever paar races geweest, ook al was het resultaat vandaag verre van geweldig. Maar dat is een beetje het verhaal van het seizoen", verklaarde de coureur van Mercedes. "Ik moet me gewoon focussen op de prestatie, het team proberen te blijven helpen. We bevinden ons uiteraard in een geweldige positie om het constructeurskampioenschap te winnen, realistisch gezien ben ik niet in de strijd om de coureurstitel, en dat zorgt er gewoon voor dat ik me kan focussen op race per race." Sinds zijn zege in de openingsrace in Australië finishte hij in de laatste tien wedstrijden die beide rijders uitreden slechts tweemaal vóór zijn jongere stalgenoot.

Pijnlijke dynamiek

Rosberg begrijpt als geen ander wat Russell momenteel doormaakt binnen de renstal uit Brackley. In gesprek met Sky Sports F1 trok de wereldkampioen van 2016 een directe vergelijking met zijn eigen eerdere gevechten tegen voormalig teamgenoot Lewis Hamilton. "Ik werd erg gedreven door de pijn. Subjectief gezien was het pijnlijk om te blijven verliezen van Lewis, en dat zorgde simpelweg voor een krankzinnige motivatie. George bevindt zich in een vergelijkbare situatie. Hij zal op dit moment zo ontzettend gemotiveerd zijn om verbeteringen te vinden en hij zal zo hard werken, omdat ik weet dat George niet opgeeft en hij de situatie haat waarin hij keer op keer wordt verslagen door Kimi", aldus de analist.

Aanpak

De oud-coureur benadrukt dat de huidige fase vooral mentaal loodzwaar is voor de enkelvoudig Grand Prix-winnaar van dit seizoen, juist vanwege zijn eerdere status binnen de formatie. Russell was in drie van zijn voorgaande vier seizoenen bij Mercedes de best scorende coureur van het team, waarbij hij Hamilton in 2022 en 2024 achter zich hield en in 2025 debutant Antonelli de baas bleef. Rosberg licht toe: "Ik ben erg onder de indruk van George zijn aanpak, omdat hij echt een perfectionist is en hij probeert elk aspect van zijn menselijke prestatie te dekken. Ik weet dat hij er alles aan doet, en daar heb ik bewondering voor. Maar des te moeilijker is het voor hem, omdat hij zichzelf niet begrijpt. Hij is altijd snel geweest; hij is altijd minstens op gelijke hoogte geweest met zijn teamgenoot en opeens is dat bij hem verdwenen. Het is echt pijnlijk omdat je aan jezelf begint te twijfelen."

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