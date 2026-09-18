Wolff waarschuwt rivalen voor Mercedes: "Het is al een tijdje geleden begonnen"
Wolff waarschuwt rivalen voor Mercedes: "Het is al een tijdje geleden begonnen"Maak ons je Google-favoriet
Toto Wolff heeft een duidelijke waarschuwing uitgedeeld aan de concurrentie in de Formule 1. Hoewel Mercedes het wereldkampioenschap bij zowel de coureurs als de constructeurs stevig in handen heeft, is de Duitse renstal achter de schermen al sinds de periode vóór de zomerstop bezig met de ontwikkeling van de bolide voor 2027. Daarmee sorteert de formatie uit Brackley buitengewoon vroeg voor op het volgende raceseizoen, al helemaal voor een team dat voor de WK-titels strijdt.
De Zilverpijlen kennen een uiterst succesvol racejaar. Na veertien verreden Grands Prix gaat het fabrieksteam soeverein aan de leiding in het constructeurskampioenschap met een puntentotaal van 503, 145 punten voor Ferrari. Kimi Antonelli leidt de dans bij de coureurs met 292 punten, 81 punten voor teamgenoot George Russell. Ondanks die riante uitgangspositie op de baan heeft de leiding van Mercedes besloten om de upgrades voor de huidige auto deels af te remmen en de kostbare ontwikkelingscapaciteit vroegtijdig te verschuiven naar de toekomst.
Middelen verplaatst naar volgend jaar
Wolff bevestigt dat deze strategische beslissing al geruime tijd geleden is genomen en onafhankelijk van de actuele WK-stand wordt doorgevoerd. De Oostenrijkse teambaas maakt duidelijk dat de concurrentie rekening moet houden met een zeer gedegen voorbereiding op het nieuwe seizoen. "De ontwikkeling voor 2027 is al een tijdje geleden begonnen, lang vóór de zomer. We hebben onze middelen verplaatst naar volgend jaar en dat gaat door volgens plan, ongeacht waar we staan in het kampioenschap", vertelde hij tegenover Formula1.com.
Het nieuwe strijdwapen voor 2027, dat naar verwachting door het leven zal gaan als de W18, profiteert zodoende van maandenlange extra ontwerptijd in de fabriek. Binnen het huidige landschap van technische voorschriften moeten teams voortdurend balanceren tussen het doorontwikkelen van hun actuele pakket en de toewijzing van tijd in de windtunnel voor de jaren erna. Doordat Mercedes al maanden voor de zomerse fabriekssluiting de eerste stappen zette richting volgend jaar, hoopt de formatie de dominantie naadloos door te trekken.
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