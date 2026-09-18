close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Toto Wolff, Barcelona GP, 2026, generic

Wolff waarschuwt rivalen voor Mercedes: "Het is al een tijdje geleden begonnen"

Toto Wolff, Barcelona GP, 2026, generic — Foto: © IMAGO

Wolff waarschuwt rivalen voor Mercedes: "Het is al een tijdje geleden begonnen"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Toto Wolff heeft een duidelijke waarschuwing uitgedeeld aan de concurrentie in de Formule 1. Hoewel Mercedes het wereldkampioenschap bij zowel de coureurs als de constructeurs stevig in handen heeft, is de Duitse renstal achter de schermen al sinds de periode vóór de zomerstop bezig met de ontwikkeling van de bolide voor 2027. Daarmee sorteert de formatie uit Brackley buitengewoon vroeg voor op het volgende raceseizoen, al helemaal voor een team dat voor de WK-titels strijdt.

De Zilverpijlen kennen een uiterst succesvol racejaar. Na veertien verreden Grands Prix gaat het fabrieksteam soeverein aan de leiding in het constructeurskampioenschap met een puntentotaal van 503, 145 punten voor Ferrari. Kimi Antonelli leidt de dans bij de coureurs met 292 punten, 81 punten voor teamgenoot George Russell. Ondanks die riante uitgangspositie op de baan heeft de leiding van Mercedes besloten om de upgrades voor de huidige auto deels af te remmen en de kostbare ontwikkelingscapaciteit vroegtijdig te verschuiven naar de toekomst.

Middelen verplaatst naar volgend jaar

Wolff bevestigt dat deze strategische beslissing al geruime tijd geleden is genomen en onafhankelijk van de actuele WK-stand wordt doorgevoerd. De Oostenrijkse teambaas maakt duidelijk dat de concurrentie rekening moet houden met een zeer gedegen voorbereiding op het nieuwe seizoen. "De ontwikkeling voor 2027 is al een tijdje geleden begonnen, lang vóór de zomer. We hebben onze middelen verplaatst naar volgend jaar en dat gaat door volgens plan, ongeacht waar we staan in het kampioenschap", vertelde hij tegenover Formula1.com.

Het nieuwe strijdwapen voor 2027, dat naar verwachting door het leven zal gaan als de W18, profiteert zodoende van maandenlange extra ontwerptijd in de fabriek. Binnen het huidige landschap van technische voorschriften moeten teams voortdurend balanceren tussen het doorontwikkelen van hun actuele pakket en de toewijzing van tijd in de windtunnel voor de jaren erna. Doordat Mercedes al maanden voor de zomerse fabriekssluiting de eerste stappen zette richting volgend jaar, hoopt de formatie de dominantie naadloos door te trekken.

Gerelateerd

Mercedes George Russell Toto Wolff Kimi Antonelli

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

De bijzondere geschiedenis van de safety car in de Formule 1 | GPFans Special Special

De bijzondere geschiedenis van de safety car in de Formule 1 | GPFans Special

  • Vandaag 08:54
  • 6
'McLaren krijgt belangrijke Mercedes-upgrade in Azerbeidzjan voor Mercedes zelf'

'McLaren krijgt belangrijke Mercedes-upgrade in Azerbeidzjan voor Mercedes zelf'

  • Vandaag 12:34
Wolff en Mekies slaan handen ineen en willen Honda en Aston Martin helpen

Wolff en Mekies slaan handen ineen en willen Honda en Aston Martin helpen

  • Vandaag 07:28
Tegenstanders 'Max vs 100' zien Verstappen afsnijden, 'prijsverhoging Viaplay onvermijdelijk' | GPFans Recap Recap

Tegenstanders 'Max vs 100' zien Verstappen afsnijden, 'prijsverhoging Viaplay onvermijdelijk' | GPFans Recap

  • Gisteren 21:43
'Madring wijzigt circuit na klachten', Verstappen onthult pensioen serieus te hebben overwogen | GPFans Recap Recap

'Madring wijzigt circuit na klachten', Verstappen onthult pensioen serieus te hebben overwogen | GPFans Recap

  • 14 september 2026 21:41
Herbert: 'Antonelli toont een volwassenheid die zelfs Verstappen niet liet zien'

Herbert: 'Antonelli toont een volwassenheid die zelfs Verstappen niet liet zien'

  • 16 september 2026 15:40
  • 8

Net binnen

19:27
Special
De racecarrière van de succesvolle F1-ontwerper Adrian Newey | GPFans Special
18:18
Geen Max, wel Verstappen Racing: dit is hoe je de GT World Challenge op Zandvoort volgt
17:15
F1-toekomst Lawson lijkt veilig: 'Red Bull trekt ander plan met Tsolov in 2027'
16:06
Verstappen lijkt nieuwe Nürburgring-poging te bevestigen: "Daarom bij Red Bull verlengd"
14:53
Moest Verstappen inderdaad de plek teruggeven aan Hamilton? Dit zegt het FIA-reglement
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Moest Verstappen inderdaad de plek teruggeven aan Hamilton? Dit zegt het FIA-reglement Clash in Spanje

Moest Verstappen inderdaad de plek teruggeven aan Hamilton? Dit zegt het FIA-reglement

Vandaag 14:53 6
F1-rechtszaak uitgelegd: dit is waarom aanpassingen aan de Madring lastig worden Lay-out GP Spanje

F1-rechtszaak uitgelegd: dit is waarom aanpassingen aan de Madring lastig worden

Vandaag 11:22
Waarom is F1 in Azerbeidzjan op zaterdag en voegt de Formule 2 een extra race toe? Schema in Bakoe

Waarom is F1 in Azerbeidzjan op zaterdag en voegt de Formule 2 een extra race toe?

Gisteren 20:39 1
Verstappen geeft toe over F1-pensioen: "Serieus over nagedacht om ermee te kappen" Max over zijn toekomst

Verstappen geeft toe over F1-pensioen: "Serieus over nagedacht om ermee te kappen"

14 september 2026 20:58 1
Ontdek het op Google Play
x