Geen Max, wel Verstappen Racing: dit is hoe je de GT World Challenge op Zandvoort volgt
Geen Max, wel Verstappen Racing: dit is hoe je de GT World Challenge op Zandvoort volgtMaak ons je Google-favoriet
Mercedes-AMG Team Verstappen Racing is gearriveerd op het Circuit Zandvoort, de thuisraces in de GT World Challenge Europe powered by AWS voor het team van Max Verstappen. Het is het één na laatste weekend van de Sprint Cup. GPFans legt uit wat jij moet weten voor deze GT3-competitie en waar je het kunt volgen - ideaal voor dit weekend, aangezien er geen Formule 1 is.
De GT World Challenge is het belangrijkste volledige GT-kampioenschap ter wereld, en de Europese Sprint Cup bestaat uit vijf raceweekenden per seizoen. Iedere ronde bestaat uit twee races van ieder een uur met aparte kwalificatiesessies voor de beide wedstrijden. Verstappen Racing kende een boel pech in de eerdere Endurance Cup-races, totdat het een eerste algemene podium scoorde in de drie-uursrace op de Nürburgring. Het Nederlandse team, waarvan de Mercedes-AMG GT3 gerund wordt door 2 Seas Motorsport, staat er veel beter voor in de Sprint Cup met nog vier races te gaan.
Kampioenschapsstand en tijdschema
Kelvin van der Linde en Charles Weerts van Team WRT leiden het Sprint Cup-kampioenschap met 49.5 punten na de dubbelzege in Misano in juli. Bastian Buus en Ricardo Feller van Lionspeed GP hebben 47 punten achter hun naam staan na overwinningen op Brands Hatch en Magny-Cours. Dani Juncadella van Verstappen Racing zien we op P3 in de tussenstand met 44.5 punten. Hij won op Magny-Cours samen met Jules Gounon, die inviel voor Chris Lulham vanwege een blindedarmoperatie. Lulham kruipt op Zandvoort weer achter het stuur. Arthur Leclerc, het broertje van Charles, en Thomas Neubauer van AF Corse liggen vierde in het kampioenschap met 41 punten. Lucas Auer en Maro Engel van Winward Racing staan op 40 punten.
Met 16.5 punten per overwinning en 1 punt per pole position, zijn er nog 70 punten te verdienen: 35 op Zandvoort en 35 in de Sprint Cup-seizoensfinale op Circuit de Barcelona-Catalunya volgende maand.
De kwalificatie voor Race 1 begint op zaterdag om 9:45 uur. Van der Linde en Weerts zullen drie plaatsen achteruit gaan voor het veroorzaken van een crash op Magny-Cours. Race 1 staat op de planning vanaf 14:45 uur en zal zestig minuten duren. Tussen minuten 25 en 35 vindt de rijderswissel plaats.
De kwalificatie voor Race 2 is zondag om 10:30 uur, voordat Race 2 wordt verreden vanaf 14:15 uur. Het zal opnieuw zestig minuten duren. De coureur die de zaterdagsrace is gefinisht, moet de zondagsrace aanvangen. Ook in Race 2 vindt de rijderswissel plaats tussen minuten 25 en 35.
De races worden live uitgezonden op Ziggo Sport 3. Voor degenen die geen Ziggo Sport hebben, is er goed nieuws, want de races zijn gratis en tevens live te volgen op het officiële YouTube-kanaal van de GT World Challenge Europe powered by AWS. Overigens kun je uiteraard ook zelf naar het circuit komen. Kaartjes kosten €25 per dag, terwijl het gratis is voor kinderen onder de 14 jaar.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Moest Verstappen inderdaad de plek teruggeven aan Hamilton? Dit zegt het FIA-reglement
- Vandaag 14:53
- 4
Verstappen lijkt nieuwe Nürburgring-poging te bevestigen: "Daarom bij Red Bull verlengd"
- 2 uur geleden
- 1
Oud-F1-wedstrijdleider Michael Masi vindt nieuwe rol in Australië: "Buitengewoon spannend"
- Vandaag 10:09
Geniale Verstappen laat zien hoe het moet en rijdt 100-koppig deelnemersveld aan gort
- 16 september 2026 19:38
- 46
Herbert: 'Antonelli toont een volwassenheid die zelfs Verstappen niet liet zien'
- 16 september 2026 15:40
- 8
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Moest Verstappen inderdaad de plek teruggeven aan Hamilton? Dit zegt het FIA-reglement
F1-rechtszaak uitgelegd: dit is waarom aanpassingen aan de Madring lastig worden
Waarom is F1 in Azerbeidzjan op zaterdag en voegt de Formule 2 een extra race toe?
Verstappen geeft toe over F1-pensioen: "Serieus over nagedacht om ermee te kappen"
Net binnen
Geen Max, wel Verstappen Racing: dit is hoe je de GT World Challenge op Zandvoort volgt
- 44 minuten geleden
F1-toekomst Lawson lijkt veilig: 'Red Bull trekt ander plan met Tsolov in 2027'
- 1 uur geleden
Verstappen lijkt nieuwe Nürburgring-poging te bevestigen: "Daarom bij Red Bull verlengd"
- 2 uur geleden
- 1
Moest Verstappen inderdaad de plek teruggeven aan Hamilton? Dit zegt het FIA-reglement
- Vandaag 14:53
- 4
Schot in de roos van de Formule 1: de Sprint in Monaco is juist een goed idee
- Vandaag 13:39
- 4
'McLaren krijgt belangrijke Mercedes-upgrade in Azerbeidzjan voor Mercedes zelf'
- Vandaag 12:34
Veel gelezen
Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel
- 7 september
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
- 10 september
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
- 12 september
Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'
- 13 september
Verstappen geeft 'vaderlijk' advies aan Viaplay-verslaggever: "Even laten testen dan"
- 7 september
Diefstal op F1-circuit in Madrid, Norris wil evenveel als Verstappen en Hamilton verdienen | GPFans Recap
- 1 september