Mercedes-AMG Team Verstappen Racing is gearriveerd op het Circuit Zandvoort, de thuisraces in de GT World Challenge Europe powered by AWS voor het team van Max Verstappen. Het is het één na laatste weekend van de Sprint Cup. GPFans legt uit wat jij moet weten voor deze GT3-competitie en waar je het kunt volgen - ideaal voor dit weekend, aangezien er geen Formule 1 is.

De GT World Challenge is het belangrijkste volledige GT-kampioenschap ter wereld, en de Europese Sprint Cup bestaat uit vijf raceweekenden per seizoen. Iedere ronde bestaat uit twee races van ieder een uur met aparte kwalificatiesessies voor de beide wedstrijden. Verstappen Racing kende een boel pech in de eerdere Endurance Cup-races, totdat het een eerste algemene podium scoorde in de drie-uursrace op de Nürburgring. Het Nederlandse team, waarvan de Mercedes-AMG GT3 gerund wordt door 2 Seas Motorsport, staat er veel beter voor in de Sprint Cup met nog vier races te gaan.

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Kampioenschapsstand en tijdschema

Kelvin van der Linde en Charles Weerts van Team WRT leiden het Sprint Cup-kampioenschap met 49.5 punten na de dubbelzege in Misano in juli. Bastian Buus en Ricardo Feller van Lionspeed GP hebben 47 punten achter hun naam staan na overwinningen op Brands Hatch en Magny-Cours. Dani Juncadella van Verstappen Racing zien we op P3 in de tussenstand met 44.5 punten. Hij won op Magny-Cours samen met Jules Gounon, die inviel voor Chris Lulham vanwege een blindedarmoperatie. Lulham kruipt op Zandvoort weer achter het stuur. Arthur Leclerc, het broertje van Charles, en Thomas Neubauer van AF Corse liggen vierde in het kampioenschap met 41 punten. Lucas Auer en Maro Engel van Winward Racing staan op 40 punten.

Met 16.5 punten per overwinning en 1 punt per pole position, zijn er nog 70 punten te verdienen: 35 op Zandvoort en 35 in de Sprint Cup-seizoensfinale op Circuit de Barcelona-Catalunya volgende maand.

© SRO/JEP | Juncadella, Lulham en Gounon op het podium na de Endurance Cup-race op de Nürburgring

De kwalificatie voor Race 1 begint op zaterdag om 9:45 uur. Van der Linde en Weerts zullen drie plaatsen achteruit gaan voor het veroorzaken van een crash op Magny-Cours. Race 1 staat op de planning vanaf 14:45 uur en zal zestig minuten duren. Tussen minuten 25 en 35 vindt de rijderswissel plaats.

De kwalificatie voor Race 2 is zondag om 10:30 uur, voordat Race 2 wordt verreden vanaf 14:15 uur. Het zal opnieuw zestig minuten duren. De coureur die de zaterdagsrace is gefinisht, moet de zondagsrace aanvangen. Ook in Race 2 vindt de rijderswissel plaats tussen minuten 25 en 35.

De races worden live uitgezonden op Ziggo Sport 3. Voor degenen die geen Ziggo Sport hebben, is er goed nieuws, want de races zijn gratis en tevens live te volgen op het officiële YouTube-kanaal van de GT World Challenge Europe powered by AWS. Overigens kun je uiteraard ook zelf naar het circuit komen. Kaartjes kosten €25 per dag, terwijl het gratis is voor kinderen onder de 14 jaar.

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