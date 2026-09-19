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Kimi Antonelli, generic, Spanish GP, 2026

Strafpunten F1: Antonelli en Haas zien punten vervallen richting Azerbeidzjan

Kimi Antonelli, generic, Spanish GP, 2026 — Foto: © IMAGO
20 reacties

Strafpunten F1: Antonelli en Haas zien punten vervallen richting Azerbeidzjan

Redactie
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De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan, maar nu in 2026 lijken de stewards juist meer vergevingsgezind.

Strafpunten vervallen

Tijdens de Grand Prix van Spanje op de nieuwe Madring werden geen strafpunten uitgedeeld, maar er zijn wel een boel strafpunten komen te vervallen van het raceweekend in Italië vorig jaar. Kimi Antonelli is zijn strafpunt voor zijn onvoorspelbare rijgedrag jegens Alexander Albon kwijt. Haas heeft een gelukje, want hun beide coureurs zien strafpunten vervallen: twee van Ollie Bearman na het veroorzaken van een botsing met Carlos Sainz, en één van Esteban Ocon voor het buiten de baan duwen van Lance Stroll.

Mercedes

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Kimi Antonelli1Hongarije 2026 (kwalificatie)125 juli 2027Te hard rijden onder geel
George Russell0
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Ferrari

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Lewis Hamilton1São Paulo 202519 nov. 2026Veroorzaken botsing met Colapinto
Charles Leclerc0
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McLaren

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Lando Norris0
Oscar Piastri2São Paulo 202529 nov. 2026Veroorzaken botsing met Antonelli
Related image
Related image

Red Bull Racing

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Max Verstappen0
Isack Hadjar0
Related image
Related image

Racing Bulls

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Liam Lawson3São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
Nederland 2026		1
1
1		8 nov. 2026
7 dec. 2026
23 aug. 2027		Veroorzaken botsing met Bearman
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman
Te hard rijden onder geel
Arvid Lindblad2Nederland 2026223 aug. 2027Gasly inhalen onder geel
Yuki Tsunoda3São Paulo 2025
Abu Dhabi 2025		2
1		9 nov. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Stroll
Meermaals veranderen van richting
© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Alpine

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Pierre Gasly0
Franco Colapinto4Barcelona 2026
Nederland 2026
Nederland 2026		1
2
1		14 juni 2027
23 aug. 2027
23 aug. 2027		Te hard rijden onder geel
Tsunoda inhalen onder geel
Te hard rijden onder geel
Related image
Related image

Haas

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Ollie Bearman2São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		1
1		8 nov. 2026
7 dec. 2026		Buiten de baan duwen Lawson
Meermaals veranderen van richting
Esteban Ocon0
Related image
Related image

Audi

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Nico Hülkenberg0
Gabriel Bortoleto2Las Vegas 2025222 nov. 2026Veroorzaken botsing met Stroll
Related image
Related image

Williams

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Alexander Albon3Azerbeidzjan 2025
Las Vegas 2025		2
1		21 sep. 2026
22 nov. 2026		Veroorzaken botsing met Colapinto
Veroorzaken botsing met Hamilton
Carlos Sainz2Austin 2025219 okt. 2026Veroorzaken botsing met Antonelli
Related image
Related image

Aston Martin

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Fernando Alonso0
Lance Stroll3Austin 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		2
1		18 okt. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Ocon
Meermaals veranderen van richting
Related image
Related image

Cadillac

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Valtteri Bottas0
Sergio Pérez0
Related image
Related image

Niet langer actieve coureurs

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Jack Doohan0

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