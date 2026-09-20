Red Bull geeft update over Hadjar: beslissing over rentree in Bakoe nadert
Red Bull geeft update over Hadjar: beslissing over rentree in Bakoe nadertMaak ons je Google-favoriet
Isack Hadjar ligt op koers met het herstel van zijn polsblessure, maar Red Bull weigert overhaaste beslissingen te nemen met het oog op de komende Grand Prix van Azerbeidzjan.
De jonge Franse coureur liep tijdens een routineuze bokstraining in de zomerstop een polsbreuk op, waardoor hij de voorbije drie raceweekenden noodgedwongen vanaf de zijlijn moest toekijken. Teambaas Laurent Mekies benadrukt in gesprek met Sky Sports dat de renstal vasthoudt aan een zorgvuldig stappenplan om te bepalen of een rentree op het veeleisende stratencircuit in Bakoe al verantwoord is.
De afwezigheid van Hadjar werd tijdens de Grands Prix van Nederland, Italië en Spanje opgevangen door Liam Lawson, die tijdelijk werd doorgeschoven vanuit zusterteam Racing Bulls waar Yuki Tsunoda op zijn beurt weer instapte. Lawson wist direct te overtuigen met puntenfinishes, wat de formatie uit Milton Keynes de nodige rust geeft in het revalidatietraject van de vaste rijder. Red Bull wil onder geen beding onnodige risico's nemen nu het kampioenschap een intensieve fase ingaat.
Veeleisende triple header
De Azerbaijan Grand Prix vormt een flinke fysieke beproeving voor iedere coureur die terugkeert van een hand- of polsblessure. De straten van Bakoe staan bekend om hun meedogenloze muren, krappe bochten en zware remzones, waardoor een pols continu zwaar op de proef wordt gesteld. Het weekend wijkt bovendien af van het standaardschema: de actie begint al met de eerste vrije training op donderdag, waarna de hoofdrace op zaterdag 26 september wordt verreden.
Simulatortest
Laurent Mekies legt tegenover Sky Sports uit dat het herstelproces van Hadjar tot dusver exact volgens de medische verwachtingen verloopt. "Er is niets mis met het herstel van Isack. Ik denk dat we hebben geleerd dat dit fundamenteel een normale tijdsduur is voor het soort blessures dat hij heeft", stelt de Franse teambaas. "Dus we gaan door met dezelfde benadering en wat we hebben."
Voordat er een definitieve knoop wordt doorgehakt over deelname aan het raceweekend in Bakoe, moet Hadjar zich eerst bewijzen in de virtuele omgeving van de fabriek. Pas na een intensieve sessie in de geavanceerde racesimulator zal het team een oordeel vellen over zijn fysieke belastbaarheid. "We zullen de situatie over een week beoordelen", vertelt Mekies tegenover het Britse medium over de naderende deadline. "We hebben een volle week, iets meer dan een volle week, om situaties te beoordelen, te zien hoe hij zich voelt en hem vervolgens in de simulator te plaatsen om hem bloot te stellen aan reële belastingen. En als hij zich dicht bij de honderd procent voelt, gaan we ervoor. Als hij vindt dat het herstel nog niet is voltooid, houden we vast aan onze aanpak om zijn herstel op de eerste plaats te zetten."
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