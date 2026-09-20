Mol, Plooij en Van der Zande discussiëren over Norris-incident: "Ik vind het onzin"
Mol, Plooij en Van der Zande discussiëren over Norris-incident: "Ik vind het onzin"Maak ons je Google-favoriet
Lando Norris heeft na afloop van de Grand Prix van Spanje in Madrid voor de nodige ophef gezorgd door in de cooldownroom een blikje Coca-Cola leeg te drinken. Het zorgt voor een stevige discussie aan de Race Café-tafel.
Een official van de organisatie sprak de McLaren-coureur direct aan op zijn drankkeuze, aangezien het bekende frisdrankmerk geen officiële sponsor is van het Formule 1-evenement. De Brit beet vervolgens geërgerd van zich af en weigerde zijn blikje aan de kant te zetten. "Ik heb net een race gereden, dus ik mag drinken wat ik wil", zo reageerde hij fel toen hij werd geconfronteerd met de aanwezigheid van het concurrerende colamerk in het zicht van de camera's. Het incident leidde naderhand tot een felle discussie aan tafel bij het praatprogramma Ziggo Sport Race Café.
Olav Mol
Olav Mol nam het tijdens de uitzending van het Ziggo Sport Race Café direct op voor de McLaren-coureur en noemde de restricties vanuit de organisatie klinkklare onzin. "Een coureur moet na de race kunnen drinken wat hij wil. En daar refereer ik aan. Norris werd na afloop aangesproken door iemand van de organisatie dat deze betreffende cola geen sponsor is van het event. Norris was er nogal pissig over en hij zegt gewoon: 'Ik heb net een race gereden, ik drink lekker wat ik drinken wil'", aldus de commentator. Mol trok vervolgens de vergelijking met Max Verstappen om de commerciële marketingbelangen in de sport aan te kaarten: "Andere kant van het verhaal is: we willen één team zijn in de marketing. Denk je dat in die grote Red Bull-kannen van Max altijd alleen maar Red Bull zit? Nee, in de blikjes wel. Dus als ze dat van tevoren hadden geweten, zijn ze in het verleden gesponsord. Ik vind het onzin."
Commerciële belangen
Tafelgenoot Jack Plooij toonde zich echter minder vergevingsgezind en wees op de enorme partnerships die in de koningsklasse meespelen. "Ik vind het geen onzin, want er zijn gewoon heel veel commerciële belangen waar heel veel geld voor uit wordt gegeven. Dan moeten ze het beter organiseren, dan moeten ze dat regelen", zo stelde de analist duidelijk tegenover de overige aanwezigen.
Rol voor McLaren
Renger van de Zande keek tijdens het debat vooral naar de strikte protocollen en verplichtingen die voor teams gelden na de finishvlag. "Niet in de greenroom, want daar zijn regels voor." Daarnaast benadrukte Van de Zande dat McLaren zelf veel scherper had moeten optreden vanwege de eigen verbintenis met energiedrankmerk Monster: "Dat heeft McLaren dan beter moeten regelen, maar ik vind niet dat je met een colablikje rondloopt als je door Monster wordt gesponsord."
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