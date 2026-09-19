Lando Norris heeft zich na afloop van de Grand Prix van Spanje op het Madring-circuit de kritiek van voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner op de hals gehaald door in de cooldown room een blikje Coca-Cola te drinken. Steiner noemde het optreden van de Brit in The Red Flags-podcast ronduit onprofessioneel.

De frustratie zat bij Norris na de race in Madrid al diep, nadat een ongelukkig getimede virtual safety car zijn uitzicht op de overwinning deed verdwijnen. Terwijl Kimi Antonelli naar de overwinning reed en zijn leiding in het coureurskampioenschap uitbreidde naar een voorsprong van 106 punten op Norris, moest de McLaren-coureur genoegen nemen met de derde plek achter Max Verstappen. In de besloten cooldown room voorafgaand aan de podiumceremonie pakte Norris vervolgens een blikje Coca-Cola, waarop een official hem direct sommeerde om het concurrerende drankje neer te zetten. Norris beet echter van zich af: "Ik heb net een race gereden, dus ik mag drinken wat ik wil. Hartelijk dank."

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Kritiek

Steiner spaarde de regerend wereldkampioen in de podcast dan ook niet toen het bewuste moment ter sprake kwam. Volgens de oud-teambaas horen Formule 1-coureurs drommels goed te weten aan welke sponsorbelangen en regels zij zich moeten conformeren zodra de camera's draaien. "Als je een professional bent, doe je dat niet. Einde verhaal", oordeelde Steiner resoluut. "Je weet wat je wel en niet kunt doen. Je bent goed getraind. Hij had het niet moeten doen. Is het erg dat hij het heeft gedaan? Raakt iemand gewond? Nee. Maar als prof hoor je dat niet te doen. Toch heeft hij het gedaan. En weet je wat? Het kan me geen ene moer schelen."

Commerciële bonus

Steiner legde in tevens de vinger op de zakelijke realiteit die schuilgaat achter de sponsoring in de racerij. Volgens de Italiaan is het simpelweg een kwestie van gemaakte afspraken naleven: "Alles werkt via categorieën. Ze verkopen het en als je niet betaalt, kun je het logischerwijs niet krijgen. En hij had een Coke. Dat was niet de slimste actie." Toch ziet Steiner ook de ironie in van de officiële terechtwijzing op het stratencircuit van Madrid, aangezien het rode frisdrankmerk door de ophef en de reactie van Norris juist een gigantisch wereldwijd podium kreeg ten koste van de officiële F1-partner: "Maar zoals ik al zei, het kan me niet schelen omdat het voor Coca-Cola nu heel goed heeft uitgepakt. Het was best goed voor hen. Als ze niets hadden gezegd, had niemand het zelfs maar gemerkt, maar doordat het zo is opgeblazen is het een ding geworden, en nu lacht Coca-Cola in hun vuistje."

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