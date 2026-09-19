Max Verstappen heeft openhartig verteld hoe zijn vader Jos Verstappen hem tijdens zijn kartjaren op doelgerichte wijze klaarstoomde voor de Formule 1. Voor de viervoudig wereldkampioen was er tijdens de vele trainingssessies geen ruimte voor vrijblijvend rondrijden: iedere meter op de baan maakte deel uit van een plan om hem technisch, mentaal en strategisch klaar te maken voor de absolute top van de autosport.

De Limburger kijkt met veel plezier terug op zijn jeugd, maar zijn vader maakte vanaf het begin duidelijk dat karten een serieuze zaak was. Het begrijpen van het materiaal, het nabootsen van gevechten op de baan en het aanscherpen van zijn racecraft stonden centraal. Het bleek de basis voor de dominantie die Verstappen later in de koningsklasse zou laten zien.

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Geen vrijblijvend karten

Verstappen legt bij ESPN uit dat zijn vader tijdens de kartsessies altijd met een duidelijke aanpak werkte. Er werd niet zomaar gereden om kilometers te maken, want iedere training had een concreet doel. "Toen we gingen karten, zat er altijd een duidelijke strategie achter met mijn vader, qua wat we aan het oefenen waren", blikt de coureur van Red Bull Racing terug.De voormalig Formule 1-coureur wilde voorkomen dat zijn zoon de trainingen als tijdverdrijf zou gaan zien of verslapte. "Mijn vader zei nooit tegen mij 'ga maar gewoon lekker naar buiten en heb plezier.' Nee, we gaan naar buiten omdat we aan het testen of aan het voorbereiden zijn. Er zat altijd een zeer strikte strategie achter", benadrukt de wereldkampioen over de veeleisende manier waarop hij werd opgevoed.

Miniraces op vakantie

Ook tijdens vakanties verdween het racen niet helemaal naar de achtergrond. Jos combineerde de tijd aan het strand met kartdagen op lokale circuits, waar zijn zoon verder kon trainen. "Zelfs als we op zomervakantie gingen, brachten we natuurlijk ook tijd door op het strand, maar we hadden kartdagen waarop we miniraces creëerden", vertelt de Limburger over die zomers. Jos merkte eerder al op dat het karakter van Max identiek is aan vroeger.In die vakantiesessies werd bewust gewerkt met verschillende startsituaties en kleine groepen coureurs. "Dus de ene keer start ik als eerste, dan als tweede, derde, laatste. Met hoeveel mensen we ook waren, wat meestal maximaal 7-8 mensen waren. Dus de ene keer start je als eerste, dan als laatste, of je zit in het midden", legt hij uit over de afwisselende startposities.Zo leerde Verstappen al vroeg om zich door het veld heen te werken en verschillende racelijnen te gebruiken. "We creëerden deze kleine startscenario's en inhaalscenario's. Het was echt leuk", aldus de viervoudig wereldkampioen over de momenten waarop oefenen en plezier samenkwamen.

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