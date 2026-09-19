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India

'Grand Prix van India hoopt in 2028 terug te keren op Formule 1-kalender'

India — Foto: © IMAGO

'Grand Prix van India hoopt in 2028 terug te keren op Formule 1-kalender'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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De Indiase overheid onderneemt een serieuze poging om de Formule 1 terug te halen en richt haar pijlen daarbij officieel op een terugkeer op de racekalender in 2028.

Dat meldt Formule1.nl. Om deze comeback te realiseren heeft de regering een speciale taskforce van tien leden in het leven geroepen, die de taak heeft gekregen om de complexe bureaucratische en financiële obstakels definitief uit de weg te ruimen. Het uiteindelijke doel van het initiatief is om na een afwezigheid van vijftien jaar opnieuw een officiële Grand Prix te organiseren op het Buddh International Circuit in Greater Noida, gelegen nabij New Delhi.

Langere voorbereidingstijd

Het besluit om deze werkgroep op te richten volgt nadat een eerder beoogd streefjaar van 2027 werd herzien om te kiezen voor een langere voorbereidingstijd. Binnen de commissie worden kopstukken samengebracht van verscheidene overheids- en sportinstanties, waaronder afvaardigingen van de ministeries van Sport, Toerisme en Handel, het deelstaatbestuur van Uttar Pradesh, het circuitbeheer en de nationale autosportfederatie FMSCI. Zij moeten gezamenlijk tot een sluitend plan komen om de koningsklasse op een financieel duurzame manier te herintroduceren.

Fiscale hindernissen

Yugal Kishore Joshi, adviseur bij het invloedrijke overheidsorgaan NITI Aayog, is aangewezen om de tienkoppige taskforce aan te voeren en de historische knelpunten op te lossen. De Formule 1 verdween na het seizoen van 2013 van de kalender door een combinatie van financiële problemen bij de toenmalige promotor en slepende fiscale conflicten. De Indiase fiscus merkte het raceweekend in die periode aan als entertainment in plaats van sport, wat resulteerde in fikse btw-heffingen en zware invoerrechten op het materieel en de bolides van de F1-teams. De nieuw gevormde werkgroep buigt zich momenteel over de benodigde beleidswijzigingen en belastingvrijstellingen om India weer aantrekkelijk te maken voor de leiding van de Formule 1.

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