Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat Max Verstappen alleen met het allerbeste materiaal kan terugkeren in het gevecht om het wereldkampioenschap. Zonder dijk van een auto hoeft de Nederlander volgens Wolff volgend jaar niet te rekenen op een titelgevecht.

In gesprek met het Oostenrijkse medium OE24 benadrukt de Oostenrijker dat de viervoudig wereldkampioen weliswaar de meest exceptionele coureur van zijn generatie is, maar dat hij voor een serieuze gooi naar de titel in 2027 afhankelijk blijft van de juiste auto en motor. De verhoudingen in de Formule 1 zijn dit jaar dan ook flink door elkaar geschud door de nieuwe technische reglementen. Waar de formatie van Red Bull is teruggevallen naar de vierde plaats in het constructeurskampioenschap met 230 punten, voert Mercedes het veld soeverein aan met 503 punten. Verstappen bezet na veertien Grands Prix de zesde plaats in het coureursklassement met 145 punten en kijkt tegen een achterstand van 147 punten aan op WK-leider Kimi Antonelli.

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Titelstrijd in 2027

Wolff kreeg de vraag voorgelegd of Red Bull Racing de zaken richting 2027 tijdig op orde kan krijgen om een titelstrijd tussen Verstappen en Antonelli mogelijk te maken. De teamchef wees er direct op dat exceptioneel talent achter het stuur niet voldoende is als de techniek niet meewerkt. "Max is de meest uitzonderlijke coureur van deze generatie, maar hij heeft ook de auto en de motor nodig om mee te dingen naar een wereldkampioenschap. Hij moet de beste coureur in de beste auto met de beste motor zijn", zo benadrukt hij tegenover het Oostenrijkse dagblad.

Vergelijking met Antonelli

Kimi Antonelli kent ondertussen een uiterst dominant tweede seizoen in de koningsklasse en schreef al acht Grands Prix op zijn naam, waaronder wedstrijden in China, Japan en een indrukwekkende inhaalrace vanaf de negentiende plek op Monza. Toch waakt de Oostenrijkse leidsman ervoor om de jonge Italiaanse sensatie al rechtstreeks naast de Nederlandse wereldkampioen te zetten en wil hij de druk op zijn jonge rijder niet onnodig opvoeren. "Je kunt een viervoudig wereldkampioen niet vergelijken met een rookie in zijn tweede Formule 1-jaar die pas iets meer dan een handvol races heeft gewonnen. Bovendien moet je Kimi niet te veel onder druk zetten. Aan de andere kant kun je niet overschatten wat hij tot nu toe heeft bereikt", besluit Wolff.

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