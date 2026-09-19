Lando Norris is afgelopen weekend op het stratencircuit Madring in Madrid een ogenschijnlijk zekere zege misgelopen tijdens de Spaanse Grand Prix. De Britse coureur begon vanaf poleposition en had de leiding stevig in handen, totdat een uiterst ongelukkig getimede Virtual Safety Car (VSC) roet in het eten gooide. Mercedes-rivaal Kimi Antonelli profiteerde optimaal van de situatie en ging er met de winst vandoor, terwijl Max Verstappen als tweede eindigde en Norris genoegen moest nemen met de derde trede van het podium.

Het kantelpunt in de wedstrijd ontstond toen de gele vlaggen precies op het verkeerde moment werden omgezet in een neutralisatie met de VSC, net op het moment dat Norris door de laatste bocht reed. Doordat de leider in de wedstrijd de ingang van de pitstraat al voorbij was, kon hij niet meteen naar binnen duiken voor vers rubber. Achtervolger Antonelli bevond zich in een ideale uitgangspositie en kon direct profiteren van een goedkope pitstop onder de verlaagde snelheidslimiet. Een ronde later kwam Norris alsnog binnen bij McLaren, maar op dat moment werd de neutralisatie net beëindigd. Tot overmaat van ramp zorgde een haperende wielwissel bij zijn rechtervoorband ervoor dat hij zeven kostbare seconden verloor.

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Beroving

Voormalig Formule 1-coureur en analist Martin Brundle steekt zijn mening over het voorval niet onder stoelen of banken en neemt het in zijn column voor Sky Sports nadrukkelijk op voor zijn landgenoot. Volgens Brundle deed de uiteindelijke race-uitslag geen recht aan de krachtsverhoudingen op de baan: "Antonelli en Verstappen waren na afloop allebei direct grootmoedig toen ze verklaarden dat het zonder de ongelukkige timing van de Virtual Safety Car een overwinning voor Norris was geweest", stelt Brundle in zijn analyse. "Moet een coureur een race verliezen omdat een andere coureur een fout maakt of pech heeft met de auto? Dit soort zaken nivelleert zichzelf over een heel seizoen en zelfs over een hele carrière, maar afgelopen zondag voelde het echt als een beroving."

Oplossingen

Om te voorkomen dat dit soort situaties zich blijven herhalen, denkt Brundle hardop na over mogelijke aanpassingen in het reglement van de FIA. "Sommige raceklassen sluiten de pitstraat tijdelijk, behalve voor noodreparaties of eventueel noodtanken, maar dat kan in de pitstraat ook voor verwarring en drukte zorgen en is nog steeds niet voor iedereen gelijk. Een oplossing zou kunnen zijn om te bepalen dat een virtual safety car, wanneer deze wordt ingezet, voor minstens één volledige ronde voor alle deelnemers van kracht moet blijven om het eerlijker te maken. Al kost dat natuurlijk wel racetijd op topsnelheid onder een groene vlag, en dat is toch wat mensen op de tribunes en op hun schermen willen zien."

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