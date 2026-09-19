Zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton heeft zich openlijk uitgesproken ter ondersteuning van rapper Macklemore, die uit de Noord-Amerikaanse tournee van popster Ed Sheeran is gezet na pro-Palestijnse uitlatingen tijdens concerten in New Jersey.

De Amerikaanse hiphopartiest werd van het affiche gehaald nadat stadioneigenaren bezwaar maakten tegen zijn optredens, waarna een brede golf aan reacties ontstond in zowel de muziek- als sportwereld. De Britse coureur reageerde onder een videobericht van de rapper op Instagram, waarin deze tekst en uitleg gaf over zijn vertrek uit de concertreeks. Hamilton sprak op het sociale medium zijn steun uit met een niet mis te verstane boodschap: "Bedankt dat je je stem laat horen, ik sta achter je."

Artikel gaat verder onder video

Robert Kraft

Robert Kraft zette als eigenaar van NFL-team New England Patriots en het Gillette Stadium in Foxborough een streep door het optreden van de muzikant in zijn stadion. De aanleiding werd gevormd door optredens op 4 en 5 september in het MetLife Stadium in New Jersey, waar Macklemore op het podium de leus 'Free Palestine' riep en beelden uit Gaza toonde. Kraft verklaarde tegenover Rolling Stone dat zijn accommodatie "geen platform biedt voor haatzaaiende uitlatingen" en beschuldigde de artiest van "een bredere geschiedenis van antisemitische retoriek". Daarbij werd gemeld dat Kraft ook andere stadioneigenaren onder druk zette om Sheeran te weren zolang de rapper in het voorprogramma zou blijven staan.

Voor Macklemore bleef het touravontuur daardoor beperkt tot slechts twee optredens voor in totaal 90.000 toeschouwers, waarna de organisatie besloot hem definitief van het affiche te halen. De rapper toonde zich strijdbaar en liet via zijn Instagram-account weten dat die optredens voor hem waardevoller waren dan het voltooien van de resterende data: "Ik had geen 10 optredens van Ed nodig, ik had er 2 nodig. Twee kansen om voor 90.000 mensen te staan en de woorden uit te spreken die op de een of andere manier te gevaarlijk waren geworden om te zeggen. Free Palestina. Maar als die woorden mij het podium kostten, terwijl de discussie weer over Palestina ging, dan was dit de meest succesvolle tournee die ik ooit heb gedaan."

Ed Sheeran

Ed Sheeran voerde volgens Macklemore voorafgaand aan de beslissing intensieve gesprekken over de situatie en de apolitieke koers van de tournee. "Ed is mijn vriend. Ik ken hem al 13 jaar... Hij heeft een aanstekelijke magie in zich waar ik van ben gaan houden. Ik beschouw hem als een broer. En daardoor hebben we de afgelopen week moeilijke gesprekken gevoerd die eindigden in een plaats van fundamentele onenigheid", aldus de rapper in zijn videoboodschap op Instagram. Volgens Macklemore moet de aandacht echter niet naar hemzelf gaan: "De slachtoffers zijn de Palestijnse mensen... Alleen al in Gaza zijn meer dan 20.000 kinderen gedood. Vandaag worden er mensen gedood, en morgen zullen er mensen worden gedood. Ik wil ervoor zorgen dat we dat niet uit het oog verliezen terwijl ik dit verhaal vertel."

Brede steun

Paloma Faith liet direct van zich horen na het statement en noemde de Amerikaanse muzikant openlijk haar held. "Je bent een zeldzame en belangrijke stem… bedankt dat je bestaat…. Dit is zo welbespraakt en zo krachtig. Je bent een held", reageerde de Britse zangeres op sociale media. Ook klimaatactiviste Greta Thunberg sprak via sociale media haar steun uit: "Volledige solidariteit en een vrij Palestina. Het zeer actieve zwijgen van artiesten in het aangezicht van onrecht en genocide zal niet worden vergeten." Bovendien kreeg de rapper steun van de Ierse rapgroep Kneecap, die via sociale media de boodschap "Free Palestina. Ze kunnen de waarheid nooit tot zwijgen brengen" deelde, evenals van songwriter Zara Larsson. Ondertussen zorgde het wegzenden van Macklemore voor een leegloop rond de shows van Sheeran; diverse andere support acts, waaronder de band Beoga, Finneas, Lukas Graham en Aaron Rowe, trokken zich uit solidariteit terug uit de Noord-Amerikaanse concertreeks.

Gerelateerd