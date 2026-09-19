Max Verstappen heeft openhartig tekst en uitleg gegeven over de vraag of hij in de toekomst zelf ooit als zogeheten 'kartvader' langs de circuits te vinden zal zijn.

De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing benadrukt dat hij zijn eventuele kinderen absoluut niet richting de autosport zal duwen en spreekt zelfs de duidelijke wens uit dat zij voor een totaal andere tak van sport kiezen. De coureur doorliep in zijn eigen jeugd een intensief en uiterst veeleisend traject onder leiding van vader Jos Verstappen, die hem met harde hand voorbereidde op het allerhoogste niveau in de racerij. Hoewel die leerschool uiteindelijk leidde tot ongekende successen in de Formule 1, hanteert de Nederlander voor zijn eigen toekomstplannen een fundamenteel andere visie op het ouderschap.

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Geen racescenario

Verstappen benadrukt dat onvoorwaardelijke steun vooropstaat, ongeacht de passies die zijn kinderen ontwikkelen. "Je weet het niet", reageert de Limburger wanneer hem door ESPN gevraagd wordt naar een rol als race-ouder. "Ik denk dat wat als ouder altijd heel belangrijk is, is dat je ze steunt in wat ze ook willen doen. Het maakt niet uit of je een jongen of een meisje bent, maar wat mij betreft word ik niet de ouder die hen in een racescenario gaat duwen." Mocht een zoon of dochter uit eigen beweging alsnog achter het stuur van een kart willen kruipen, dan zal hij hen overigens niet tegenhouden. Wel stelt de wereldkampioen als harde voorwaarde dat het verlangen volledig vanuit het kind zelf moet ontstaan: "Als ze het willen, prima. Ik zal ervoor zorgen dat zij of hij de beste mogelijkheden heeft. Maar ik ga het niet actief pushen. Ze moeten het zelf willen."

Tennis of voetbal

Verstappen maakt er tegelijkertijd geen geheim van dat zijn persoonlijke voorkeur bij heel andere sporten ligt wanneer het om zijn nageslacht gaat. De Limburger is zich terdege bewust van de immense offers, stress en druk die gepaard gaan met een bestaan in de autosport, en ziet zijn kinderen dan ook liever op een ander speelveld actief zijn: "Ik hoop dat ze iets anders gaan doen — ik hoop dat ze gaan tennissen of voetballen!"

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