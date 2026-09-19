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Max Verstappen at Zandvoort

Verstappen zet weer eens knappe statistiek op zijn naam na GP van Spanje

Max Verstappen at Zandvoort — Foto: © IMAGO

Verstappen zet weer eens knappe statistiek op zijn naam na GP van Spanje

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen heeft tijdens de allereerste Grand Prix van Spanje op het stratencircuit Madring in Madrid een unieke statistiek op zijn naam geschreven. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing kwam zondag als tweede over de finish en is daarmee de enige coureur op de huidige Formule 1-grid die op werkelijk elk afzonderlijk circuit van de huidige kalender minstens één keer op het podium heeft gestaan.

De Limburger begon de race vanaf de derde startplek, nadat het weekend eerder nog stroef van start was gegaan tijdens de vrije trainingen met twee vijfde plaatsen en een zesde tijd. Op het 5,4 kilometer lange Madring-circuit, dat met 22 bochten en de opvallende kombocht 'La Monumental' met een hellingshoek van 24 procent behoorlijk wat uitdagingen kent, knokte Verstappen zich knap naar de tweede plek achter racewinnaar Kimi Antonelli. Daarbij wist hij de oprukkende Lando Norris met succes achter zich te houden. Verstappen was na afloop dan ook zeer te spreken over het resultaat na de eerdere problemen en noemde zijn tweede plaats.

Unieke reeks

Door zijn podiumplaats in de Spaanse hoofdstad beschikt Verstappen als enige actieve coureur over een honderdprocentscore wat betreft podiums op alle huidige circuits. Geen enkele andere coureur uit het huidige deelnemersveld wist op elke baan die dit racejaar bezocht wordt in de top drie te finishen. Nu ook de gloednieuwe omloop in Madrid met succes is afgevinkt, blijft de indrukwekkende reeks van de viervoudig wereldkampioen volledig intact.

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