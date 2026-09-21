Isack Hadjar heeft al drie Grands Prix langs de zijlijn gestaan. Op het moment van schrijven is er nog geen duidelijkheid of Red Bull Racing de Fransman aankomend weekend gaat inzetten bij de Formule 1-race in Azerbeidzjan. Redacteur Vincent Bruins vindt het een goed idee dat het team wacht totdat de ploegmaat van Max Verstappen volledig hersteld is, voordat hij instapt.

Hadjar raakte tijdens de zomerstop geblesseerd aan zijn pols, naar verluidt tijdens een bokstraining. Liam Lawson heeft de afgelopen drie races verreden voor Red Bull Racing, waarbij Yuki Tsunoda het zitje van Lawson weer overnam bij zusterteam Racing Bulls. De Nieuw-Zeelander werd zevende in de Dutch Grand Prix op Zandvoort en zesde op de Madring. Een kans op punten ging op Monza in rook op vanwege contact met Nico Hülkenberg, waarbij hij een extra pitstop moest maken. Op deze maandag gaat Hadjar door de laatste evaluatie en simulatietraining, voordat Red Bull de knoop doorhakt over wie de tweede RB22 gaat besturen.

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Ritme vinden voor goed seizoensslot

"Ik hoop het wel voor hem", antwoordde Bruins op de vraag bij de GPFans Raceteam-podcast of Hadjar op het stratencircuit in Bakoe in actie komt. "Ik moet zeggen dat Liam Lawson het hartstikke goed doet, maar het zou mooi zijn voor Hadjar als hij kan instappen. Hopelijk kan hij dan zijn ritme weer vinden en een goede slotfase van het seizoen kan meemaken." Maar Azerbeidzjan is een stratencircuit waar een fout in een klein hoekje zit en de muren dichtbij staan. Of het dan verstandig om als Hadjar zijnde hier je rentree te maken, betwijfelt de redacteur. "Zeker met alle crashes die kunnen gebeuren..."

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Hadjar misschien aan de kant houden voor Azerbeidzjan

Al zou hij het wel mooi vinden voor Hadjar als hij eindelijk in mag stappen, Bruins denkt dat Red Bull verstandig is om te wachten totdat er zekerheid is over het herstel van de pols. "Het is niet dat hij voor een WK strijdt, dus ik denk dat Red Bull er goed aan doet om te wachten totdat Hadjar helemaal honderd procent is. Marc Márquez heeft hem hier ook in geadviseerd, maar inderdaad, als je geblesseerd bent en je crasht, dan maak je het alleen maar erger. En een crash is makkelijk gedaan op Bakoe. Gaan ze hem inzetten [aankomend weekend]? Lastig."

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