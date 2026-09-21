Norris duidelijk over Sprint in Monaco: "Zwaarder voor coureurs, spannender voor fans"
Norris duidelijk over Sprint in Monaco: "Zwaarder voor coureurs, spannender voor fans"Maak ons je Google-favoriet
Lando Norris heeft gereageerd op het besluit om de F1 Grand Prix van Monaco vanaf 2027 te verrijden als een sprintweekend. De regerend wereldkampioen verwacht een enorme uitdaging door het gebrek aan oefentijd op het iconische stratencircuit.
De Formule 1 en de FIA maakten vorige week de racekalender voor 2027 bekend, waarin het aantal sprintweekenden wordt uitgebreid naar tien stuks. Dat uitgerekend het smalle baantje in het prinsdom aan die lijst is toegevoegd, zorgt voor verbazing in de paddock. Er is geen enkel ander circuit waar inhalen zo lastig is als Monaco, op misschien de nieuwe Madring na, waardoor de traditionele opzet van het raceweekend eerst nog onaangetast bleef. Maar in 2027 komt er dus een verkorte wedstrijd op de zaterdag bij.
Grote uitdaging met slechts één vrije training
Norris ziet met name in de drastische vermindering van de trainingstijd een ongekende beproeving voor het hele veld. "Interessant! Ik denk dat het belangrijkste is dat je op vrijdag de eerste vrije training en de sprintkwalificatie hebt. Dat is de uitdaging", begon hij tegenover Sky Sports. "Uiteraard gebeurt er niet veel in een race op zondag of in de Sprint, maar de uitdaging is gewoon één vrije training direct in het weekend, wat waarschijnlijk nog nooit eerder is gebeurd in Monaco."
Het wegvallen van de tweede en derde vrije training betekent dat teams de auto's vanaf de eerste meters nagenoeg perfect moeten afstellen. De Brit legt dan ook uit hoe het uitgebreide sprintschema en het bijbehorende gebrek aan oefentijd de renstallen in de toekomst zal beïnvloeden: "Dat draait meer om het vertrouwen op data van dit jaar. Dat is uiteraard zwaarder voor ons als coureurs."
Game over bij het overschrijden van de limiet
Norris legt verder uit dat hij en zijn collega's door het compacte tijdschema gedwongen worden om veel eerder in het raceweekend de absolute limiet op te zoeken. "Je hebt niet zoveel tijd om dingen op te bouwen, dus je zult waarschijnlijk eerder wat meer risico moeten nemen. Dat is normaliter het moment waarop je een groter verschil ziet met mensen die zich comfortabel voelen, dingen proberen en op 99 procent zitten, in plaats van naar de 103 en 104 procent te gaan, want in Monaco is het game over wanneer je over die limiet gaat."
Ondanks de verhoogde druk en de risico's op crashes, ziet de McLaren-coureur het experiment met de sprintopzet vanuit het oogpunt van entertainment wel zitten. "Het is spannender voor de fans en de mensen die meekijken", besluit Norris.
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