Yuki Tsunoda ziet het kopiëren van de afstellingen van toenmalig stalgenoot Max Verstappen als de grootste fout tijdens zijn periode bij Red Bull Racing, zo laat de huidige invaller bij het zusterteam Racing Bulls nu weten. De poging om de specifieke setup van de viervoudig wereldkampioen over te nemen, pakte voor hem dan ook averechts uit.

Tsunoda verving vorig jaar na twee Grands Prix Liam Lawson bij de hoofdmacht van Red Bull, maar kende vervolgens een uiterst moeizaam seizoen. Terwijl Verstappen vocht voor de wereldtitel met de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, en acht overwinningen op zijn naam schreef, bleef de Japanner steken op 33 punten en de zeventiende positie in het klassement. In plaats van vast te houden aan zijn eigen vertrouwde aanpak, zocht hij zijn heil in de data en afstellingen van de Limburger.

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Verkeerde keuze met afstellingen van Verstappen

Tsunoda heeft teruggeblikt dat hij tegen zijn eigen gevoel in handelde door de setup van Verstappen te imiteren. "Wat ik het meeste deed, en wat ik nu als de grootste fout van vorig jaar zie, was proberen de afstellingen na te bootsen, precies wat Max had", klonk het bij de Beyond The Grid-podcast. "Zelfs wetende dat wanneer ik aanvoelde dat de auto heel veel overstuur had, de afstelling van Max de auto in theorie nog slechter en gevoeliger maakte bij het veranderen van richting, of ervoor zorgde dat de auto meer gleed."

De bolides van Verstappen staat erom bekend dat deze afgesteld is op een agressieve rijstijl, gekenmerkt door een extreem scherpe instuurrespons aan de voorkant en een losse achterkant. Waar Verstappen de limiet van die specifieke balans kan benutten, zorgt die eigenschap bij zijn teamgenoten vaak voor een onbestuurbare wagen en verlies van vertrouwen in de bochten.

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Rijstijl aanpassen voor de wereldkampioen

Tsunoda benadrukt dat hij normaal gesproken nooit zijn manier van sturen aanpast aan een teamgenoot, maar dat hij voor Verstappen een uitzondering maakte. "Als ik heel eerlijk ben over mezelf: ik heb een ego dat groot genoeg is om mijn rijstijl normaal gesproken niet te veranderen. Ik geloof in mezelf, dus ik probeer mijn rijstijl nooit aan te passen aan andere coureurs, zelfs niet als die coureur competitief en snel is." Maar door de status van Verstappen besloot hij desondanks toch af te wijken van zijn eigen principes. "Bij Max is dat natuurlijk een ander verhaal, hij is een wereldkampioen. Het was sinds het begin van mijn F1-carrière waarschijnlijk het eerste jaar ooit waarin ik erover nadacht om mijn rijstijl te veranderen en probeerde om iets vergelijkbaars te doen als Max."

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