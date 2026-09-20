Verstappen in Le Mans 2027 onwaarschijnlijk, Red Bull geeft Hadjar-update | GPFans Recap
Verstappen in Le Mans 2027 onwaarschijnlijk, Red Bull geeft Hadjar-update | GPFans RecapMaak ons je Google-favoriet
We zijn nog maar een weekje verwijderd van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. En in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.
Het is nog eventjes wachten op de Grand Prix van Azerbeidzjan en dit weekend staat er dan ook helaas geen race op het programma. Dat betekent uiteraard niet dat er geen nieuws te melden valt rondom de Formule 1. Toto Wolff had het één en ander te zeggen rondom George Russell en Max Verstappen, terwijl we inmiddels weten over diezelfde Verstappen dat een deelname aan Le Mans in 2027 - ondanks de gunstige datum - niet erg waarschijnlijk is.
Wolff maakt einde aan Verstappen-verhaal: "Al lang geleden gebeurd"
De toekomst van George Russell bij het Formule 1-team van Mercedes stond intern al geruime tijd vast voordat viervoudig wereldkampioen Max Verstappen zijn contractverlenging bij Red Bull bekendmaakte. Dat heeft teambaas Toto Wolff laten weten. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Toto Wolff.
Fans Verstappen lijken niet te hoeven rekenen op Le Mans-deelname in 2027
Er doen al enige tijd hardnekkige geruchten de ronde over een mogelijke deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van Le Mans in 2027, maar motorpartner Ford trapt op de rem. De Amerikaanse fabrikant laat weten dat er momenteel geen plannen zijn om de viervoudig wereldkampioen in te zetten in hun nieuwe Hypercar tijdens de prestigieuze langeafstandsrace op het Circuit de la Sarthe. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen en Le Mans.
Coulthard steunt Norris fel na cola-rel: 'Stop met proberen alles te controleren'
Lando Norris heeft na afloop van de Grand Prix van Spanje in Madrid voor de nodige ophef gezorgd door in de cooldown room een blikje Coca-Cola open te trekken. Ook David Coulthard spreekt zich er nu over uit. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van David Coulthard.
Red Bull geeft update over Hadjar: beslissing over rentree in Bakoe nadert
Isack Hadjar ligt op koers met het herstel van zijn polsblessure, maar Red Bull weigert overhaaste beslissingen te nemen met het oog op de komende Grand Prix van Azerbeidzjan. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Laurent Mekies.
Melbourne hakt knoop door en weigert rol als F1-opener in 2027
De organisatie van de Melbourne Grand Prix heeft definitief uitgesloten dat het evenement in 2027 kan inspringen als vervangende seizoensopener van de Formule 1. Travis Auld, CEO van de Australian Grand Prix Corporation, heeft duidelijk gemaakt dat de race op Albert Park strak vasthoudt aan het geplande weekend van 1 tot en met 4 april. Lees hier het hele artikel over de seizoensopener 2027.
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