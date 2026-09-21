Doornbos onder de indruk van Norris: 'Lijkt bijna of hij juist dán supersnel is'

Robert Doornbos ziet dit seizoen een duidelijke verandering bij regerend wereldkampioen Lando Norris. Waar er vorig jaar nog de nodige twijfels waren over de McLaren-coureur onder zware druk, stelt de oud-coureur vast dat de Brit na de Grand Prix van Spanje in Madrid eindelijk rijdt met de rust en autoriteit van een echte kampioen.

Op het nieuwe stratencircuit Madring pakte Norris zaterdag op knappe wijze pole position met een tijd van 1.31,824, waarmee hij WK-leider Kimi Antonelli met slechts elf duizendsten achter zich liet. Een slecht getimede Virtual Safety Car gooide op zondag echter roet in het eten voor de Brit. Hierdoor moest hij genoegen nemen met de derde plek achter racewinnaar Antonelli, die in Spanje alweer zijn achtste overwinning van het seizoen pakte en zijn leidende positie in het klassement verder uitbreidde.

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Metamorfose Norris na behalen wereldtitel

Doornbos steekt zijn mening over de McLaren-coureur niet onder stoelen of banken en ziet dat de Brit bevrijd lijkt van de druk. "Als je naar Lando kijkt in de laatste paar races, dan begint hij eruit te zien als de wereldkampioen die hij is. Het lijkt bijna alsof hij supersnel is op het moment dat hij niets meer hoeft te bewijzen", zo vertelt de analist in The Pit Talk-Podcast.

De oud-coureur blikt daarbij terug op de titelstrijd waarin Norris zijn allereerste kampioenschap over de streep trok. "Toen de druk erop stond, toen hij het kampioenschap leidde en vocht voor de wereldtitel, vond ik vorig jaar niet dat hij reed als een wereldkampioen. Maar hij werd wel wereldkampioen. Nu rijdt hij wél als een wereldkampioen. Hij heeft ongelooflijk veel zelfvertrouwen", zo legt Doornbos uit.

Dat toegenomen vertrouwen vertaalt zich volgens Doornbos direct in constante snelheid op compleet verschillende circuits. "Verschillende circuits: Zandvoort, Monza, compleet verschillende banen. En nu hier op de Madring was hij opnieuw ontzettend competitief", zo analyseert hij.

Kwalificatieronde Madrid meesterwerk

Norris wist vooral tijdens de beslissende fase van de kwalificatie op zaterdag indruk te maken toen hij zijn bolide met een minimaal verschil naar de eerste startplek stuurde. "Zijn kwalificatieronde, vooral die laatste bocht, ik dacht dat hij ging crashen", zo zegt Doornbos over de gewaagde actie van de Brit op het Spaanse asfalt. "Dit was absoluut Lando's meesterwerk. Hij maakte aan het einde nog een fout, dat zei hij zelf ook. Maar toch was het nog steeds genoeg."

Volgens de voormalig F1-coureur had het gat naar de concurrentie zelfs nog groter kunnen zijn als Norris helemaal foutloos was gebleven. "Als hij die fout niet had gemaakt, was het verschil misschien nog veel groter geweest. Dit was Lando's beste individuele ronde ooit. Veruit", zo oordeelt Doornbos over het optreden op zaterdag.

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