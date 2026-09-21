Kimi Antonelli heeft in het Formule 1-seizoen van 2026 al vroeg de leiding gegrepen binnen Mercedes en voert de WK-stand soeverein aan ten opzichte van teamgenoot George Russell. Waar voorafgaand aan het racejaar werd aangenomen dat de ervaren Brit de leidersrol naar zich toe zou trekken, heeft het jonge talent de pikorde op de baan volledig naar zijn hand gezet. Ralf Schumacher denkt dat Russell nu zijn plek moet kennen.

De sportieve verhoudingen tussen de twee teamgenoten laten een steeds groter wordende kloof zien, wat onder meer tijdens de Grand Prix van Nederland in Zandvoort leidde tot duidelijke ingrepen vanaf de pitmuur.Tijdens die race op Zandvoort besloot de Mercedes-leiding om Antonelli kordaat voorbij Russell te loodsen om het maximale resultaat veilig te stellen. Terwijl Russell de afgelopen jaren fungeerde als de vaste waarde van de formatie uit Brackley, staat hij dit seizoen op een aanzienlijke achterstand van 81 punten op zijn negentienjarige collega. Antonelli wist tot dusver al acht overwinningen op te eisen, waaronder een memorabele inhaalrace vanaf de negentiende startplek naar de zege in Monza. Russell blijft vooralsnog steken op twee overwinningen.

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Schumacher ziet duidelijke machtsverschuiving

Ralf Schumacher stelt bij Sky Sport Germany dat de onderlinge verhoudingen definitief zijn gekanteld en dat Russell op dit moment zijn meerdere moet erkennen in Antonelli. De voormalig Grand Prix-winnaar neemt geen blad voor de mond over de interne situatie bij de Zilverpijlen. "George Russell is op dit moment zeker niet beter. Integendeel, hij heeft nu zijn meerdere gevonden. Kimi Antonelli is beter", zo concludeert Schumacher.

Volgens Schumacher past het technische reglement van 2026 simpelweg beter bij de onbevangen rijstijl van de Italiaan dan bij de ingesleten gewoontes van zijn teamgenoot. "De rijstijl is één ding en ik denk dat de aerodynamische rijstijl die voorheen nodig was, nu iets anders is. Je kunt in sommige gevallen agressiever zijn. Natuurlijk komt daar nu ook lift-and-coast bij. Al die dingen moet je met elkaar verbinden", zo analyseert de oud-coureur.

Schumacher legt uit dat Antonelli die complexe facetten sneller onder de knie heeft gekregen: "Wanneer rem ik, wanneer schakel ik een versnelling lager dan ik het jaar daarvoor gewend was, zodat ik meer toeren heb en beter kan opladen? Al die dingen doet Antonelli volgens mij ongelooflijk goed. Bijna tot in de perfectie. Hij is ook wat opener en jonger, dat moet ik simpelweg zeggen. Hij zat nog niet zo vast in zijn gewoontes als Russell, die inmiddels al een hele tijd meegaat. Dat lijkt een voordeel te zijn."

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