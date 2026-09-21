Dani Juncadella heeft Circuit Zandvoort verlaten met een achterstand van slechts zes punten op de kampioenschapsleiders in de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS. De coureur van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing maakte samen met Chris Lulham in totaal 28 posities goed, maar toch is hij gefrustreerd dat een beter resultaat is uitgebleven. De Spanjaard blikt uitgebreid terug op het afgelopen GT3-evenement in Nederland.

In het recordveld van 45 auto's kwalificeerde Juncadella zich op P27 voor Race 1 op zaterdag. Om verkeer te minimaliseren, werd de grid in groepen opgesplitst en de AMG-coureur zat in de eerste groep, waardoor hij zijn snelle ronde op een vieze, zanderige baan moest doen. Maar samen met Lulham gaven ze absoluut niet op en ze reden in een uur tijd helemaal naar de zesde stek. Dat werd uiteindelijk P5 na een straf voor de Lionspeed-Porsche van Bastian Buus en Ricardo Feller. Lulham moest in Race 2 op de zondag vanaf P15 komen en zag met Juncadella als negende het zwart-witgeblokt. De laatstgenoemde gaat als de nummer twee in de Sprint Cup-tussenstand richting de seizoensfinale.

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Veel plekken gewonnen ondanks gebrek aan snelheid

"Eerlijk gezegd was het een frustrerend weekend. Ik had eigenlijk verwacht dat we over het algemeen wat meer snelheid zouden hebben", vertelde Juncadella. "En dan heb ik het niet eens over de BoP [Balance of Performance] of iets dergelijks; ik denk dat we gewoon wat moeite hadden in het algemeen. Dat zag ik eigenlijk meteen al na de eerste en tweede vrije training. Dan krijg je al vrij snel een beeld van waar je staat, en we zaten wat verder naar achteren dan gehoopt, vooral in de kwalificatie. Volgens mij kwamen onze problemen in de kwalificatie duidelijk naar voren. Het lukte niet goed om de banden voor één ronde in het juiste werkvenster te krijgen, wat hier op Zandvoort natuurlijk erg belangrijk is."

Ondanks dat inhaalacties een uitdaging waren op de Hollandse baan, wisten hij en Lulham dus een heleboel posities goed te maken. "Verrassend genoeg zagen we in beide races, wanneer we de pitstop maakten en de auto en remmen heet waren en alles op zijn plek viel, een piek in de prestaties. We hebben het gevoel dat de auto in zo'n eerste ronde een boel pace heeft. De Mercedes is ook in de long run altijd constant en gaat heel goed om met de banden, maar dit is helaas een circuit waar inhalen lastig is, tenzij je veel meer snelheid hebt of geluk aan je zijde hebt. Of je moet ballen hebben en dat hadden we, waardoor we in beide races plekken hebben gewonnen. Maar uiteindelijk was ik liever vooraan gestart zonder veel racepace, wat ideaal was geweest voor een circuit als Zandvoort."

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Juncadella kijkt uit naar titelstrijd op thuiscircuit

"Na zaterdag was er een wijziging in de BoP en dat was fijn, omdat dat het veld wat dichter bij elkaar bracht, maar uiteindelijk kwamen we toch nog wat tekort ten opzichte van de Ferrari's, Porsches en McLarens", vervolgde Juncadella. "Het was geen geweldig weekend, maar al met al was het een weekend waarin we wel de schade hebben kunnen beperken, zeker gezien het feit dat we voorafgaand aan de laatste ronde in Barcelona slechts zes punten achterstaan ​​op de koplopers."

De man uit Barcelona kijkt dan ook uit naar zijn thuisraces, die op 3 en 4 oktober worden verreden. Daar worden de Sprint Cup-kampioenschappen beslist in twee races van ieder een uur. Juncadella moet ten minste zes punten zien goed te maken op Buus en Feller, maar moet ook rekening houden met de zes andere titelkandidaten achter hem. "Barcelona is voor ons doorgaans een beter circuit dan Zandvoort, maar ik denk dat de Porsche opnieuw competitief zal zijn, net als de Ferrari, dus het wordt een strijd tussen drie merken. Misschien wordt het zelfs een strijd tussen vier merken, want we mogen BMW niet vergeten. Ze hebben de laatste tijd een paar slechte races gehad, maar ze komen altijd weer sterk terug. Ik heb er veel zin in, want het is mijn thuisrace en er zullen veel familieleden en vrienden zijn om te kijken. Ik hoop dat ik in ieder geval een geweldige show kan neerzetten."

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